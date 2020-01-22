09:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Эксперты отмечают, что главный вопрос — как этот закон будет работать.
Как стало известно «Ъ», на состоявшемся на прошлой неделе заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности сторонами был разработан новый вариант проекта закона. Впрочем, как пояснил один из собеседников «Ъ», данная версия законопроекта не является окончательной, часть его положений будет уточняться.
Законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» был разработан Минюстом в конце прошлого года (см. «Ъ» от 19 сентября 2019 года) и должен с 1 января 2021 года заменить действующий ныне закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).
В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
«На предыдущих заседаниях рабочей группы участники рынка ЖКХ выступали категорически против установления обязательного претензионного порядка при работе с должниками», — поясняет собеседник «Ъ».
«Они информируют должников другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски
Таким образом, коллекторам снова планируется разрешить работать с долгами по оплате услуг ЖКХ. Коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. Но в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан (см. «Ъ» от 12 марта 2019 года). В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные или иные специализированные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только после проведения с должниками досудебных переговоров.
Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов.
Но страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн руб. в год будут обязаны только профессиональные коллекторы. «ТСЖ и ТСН будут также попадать под действие закона, но не предполагается их включение в госреестр, пока механизм их регулирования обсуждается», — говорит один из собеседников «Ъ».
В Минюсте «Ъ» сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы».
Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, являющийся сопредседателем рабочей группы, отказался от комментариев, отметив, что «в соответствии с протоколом заседания рабочей группы никаких решений по тексту принято не было».
«Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание, — отмечает руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков” Евгения Лазарева.— Мы считаем, что такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам». По словам главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей.
Вместе с тем нельзя забывать о правоприменении законов, напоминают эксперты. «На создание, обеспечение и администрирование реестра требуются ресурсы не только финансовые, но и кадровые, — говорит госпожа Лазарева.— Есть опасения, что ФССП может не справиться с этой задачей как раз с кадровой точки зрения». «Объем работы службы судебных приставов возрастет, и их эффективность будет зависеть от усиления кадрового состава», — соглашается Юлия Комбарова.
Светлана Самусева