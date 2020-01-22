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04:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отправит в США двигатели для Atlas 5

Российское научно-производственное объединение «Энергомаш» отправит в США шесть двигателей РД-180 для космических ракет-носителей Atlas 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что предприятие планирует застраховать на год автотранспортную перевозку двигателей по маршруту из города Химки, где находится его штаб-квартира, в аэропорт Шереметьево.

Ранее, в ноябре 2019 года, американский журнал The National Interest признал Россию лидером новой космической гонки. По мнению авторов публикации, поправки в закон, согласно которому ВВС США должны прекратить использовать ракетные двигатели РД-180 к 31 декабря 2022 года, позволяют сохранить зависимость американской аэрокосмической отрасли от России на более долгий срок.

В настоящее время Россия продает США двигатели РД-180, где силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих.

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