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09:45 (мск), источник: РИА Новости

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой «Миссис Вселенная — 2020», сообщается на ее странице в Instagram.

Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

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В финале конкурсантки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

«Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство», — рассказала РИА Новости Вербицкая.

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Миссис Вселенная (Mrs. Universe) — международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатор — болгарская компания «Мисис Юнивърс» ЕООД — «Mrs. Universe LTD».

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