10:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден самый старый метеоритный кратер на Земле
Падение этого метеорита могло положить конец глобальному оледенению на планете.
Кратеру Яррабубба в Австралии по меньшей мере 2,229 миллиарда лет, что делает его самым старым ударным кратером на нашей планете.
Точный возраст Яррабуббы смогли установить исследователи из Университета Кертина и Имперского колледжа Лондона. Результаты их работы опубликованы в Nature Communications.
Таким образом, ударный кратер между городами Сандстоун и Микатарра на западе Австралии на 200 миллионов лет старше любого подобного места, известного на Земле, говорят ученые.
Ученые давно подозревали, что Яррабубба намного древнее, чем предполагалось. Но датировать древние кратеры нелегко: эти места, как правило, плохо сохраняются
Исследователи искали следы ударной перекристаллизации — изменения структуры материалов, таких как циркон и монацит. С помощью метода
Мощный удар, создавший кратер диаметром около 70 км, мог отправить в атмосферу огромное количество испарившегося льда и тем самым изменить климат планеты.
Анна Лысенко