11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов (фото)
Это может помешать установить рекорд.
На
В этой стране зарегистрировано 14 тысяч пар близнецов, сообщает AFP. Всех желающих пригласили прийти на стадион в Коломбо, столице страны. Сюда же прибыли и представители Книги Рекордов Гиннесса.
Организаторы заявили, что намерены собрать минимум 5 тысяч пар, побив тем самым тайваньский рекорд 1999 года с примерно 4 тысячами пар двойняшек и тройняшек.
Однако попытка установить может провалиться именно
О том, установлен ли новый рекорд, станет известно через две недели.
Анна Лысенко