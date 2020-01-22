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11:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов (фото)

Это может помешать установить рекорд.

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12
фотографий
12
фотографий

На Шри-Ланке попытались установить мировой рекорд, собрав в одном месте самое большое количество близнецов.

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В этой стране зарегистрировано 14 тысяч пар близнецов, сообщает AFP. Всех желающих пригласили прийти на стадион в Коломбо, столице страны. Сюда же прибыли и представители Книги Рекордов Гиннесса.

Организаторы заявили, что намерены собрать минимум 5 тысяч пар, побив тем самым тайваньский рекорд 1999 года с примерно 4 тысячами пар двойняшек и тройняшек.

Однако попытка установить может провалиться именно из-за того, что участников пришло слишком много, отмечают информагентства. Столпотворение на стадионе и огромные очереди создавали большие помехи при регистрации близнецов.

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О том, установлен ли новый рекорд, станет известно через две недели.

Анна Лысенко

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12:13 (мск)© Ньюстюб
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