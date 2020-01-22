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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скрытая камера показала первые шаги белого медвежонка (видео)

Мама-медведица в этот момент зевает и пытается уснуть.

В венском зоопарке Шенбрунн показали, как 10-недельный детеныш белого медведя делает свои первые шаги.

Трогательные кадры сняты скрытой камерой, установленной в вольере медведицы Норы. Малыш сперва переворачивается набок, а затем все же встает на лапы.

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Медвежонок родился 9 ноября. Работники зоопарка ведут за ним круглосуточное наблюдение. Медведица еще неопытна — это первый детеныш Норы. По словам ветеринаров, мама и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Примерно через три недели они смогут выйти в открытый вольер.

При рождении белые медведи весят около 500 граммов. Они рождаются слепыми и почти лысыми.

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Анна Лысенко

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