Скрытая камера показала первые шаги белого медвежонка (видео)

12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В венском зоопарке Шенбрунн показали, как 10-недельный детеныш белого медведя делает свои первые шаги.
Трогательные кадры сняты скрытой камерой, установленной в вольере медведицы Норы. Малыш сперва переворачивается набок, а затем все же встает на лапы.
Медвежонок родился 9 ноября. Работники зоопарка ведут за ним круглосуточное наблюдение. Медведица еще неопытна — это первый детеныш Норы. По словам ветеринаров, мама и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Примерно через три недели они смогут выйти в открытый вольер.
При рождении белые медведи весят около 500 граммов. Они рождаются слепыми и почти лысыми.
Анна Лысенко