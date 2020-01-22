Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

«Начисления пойдут с 1 января текущего года. К июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей — не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год», — сказал Путин на встрече с представителями общественности в липецком городе Усмань в среду.
Он напомнил, что такие семьи ежемесячно смогут получать половину прожиточного минимума ребенка, что составляет в среднем по стране порядка 5,5 тыс. рублей.
По словам президента, сейчас нужно понять, что эта сумма будет означать для семьи и поможет ли она повысить ее доход. «Для семей, где этого будет недостаточно, чтобы достичь этого уровня (прожиточного минимума), тогда такие семьи будут получать 11 тыс. на следующий год», — сказал Путин.
Ранее президент в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.