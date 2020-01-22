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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Водонаева заявила об искажении ее слов о материнском капитале

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева заявила РИА Новости, что те, кто осуждают ее за высказывание о материнском капитале, концентрируют внимание лишь на слове «быдло», искажают ее слова и отвлекают от главной мысли.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал оскорблением высказывание Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности по закону об оскорблении общества.

Водонаева на своей странице в Instagram прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране. По ее словам, «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станет рожать по несколько детей, чтобы получить денежные выплаты.

Сейчас все эти люди бросили свои силы на то, чтобы дискредитировать мои слова, отвлечь внимание от сути. Они концентрируют все внимание лишь на слове «быдло», нагло искажая мои слова и отвлекая людей от главной мысли.
Алена Водонаева
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Телеведущая также отметила, что у нее вызывает вопрос предлагаемая сумма штрафа в сто миллионов.

В марте прошлого года вступил в силу закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы. За неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если те же действия были совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они караются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

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