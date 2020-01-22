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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф-астроном сделал анимацию с «танцами» Луны (видео)

Для этого пришлось делать снимки все 12 месяцев.

Американец Эндрю Маккарти уже успел прославится в соцсетях благодаря своему интересному хобби — он детально фотографирует Луну.

В конце января Маккарти поделился с подписчиками своей новой работой — анимацией, на которой запечатлено уникальное явление под названием либрация. Это кажущееся колебательное движение Луны при наблюдении с Земли.

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Чтобы запечатлеть это мнимое движение, фотограф делал снимки Луны в одном и том же месте и с одинаковым положением камеры в течение 12 месяцев. На фото даже попала редкая красная Луна. Кстати, все эти снимки уже можно было видеть раньше в Instagram фотографа.

Маккарти пояснил, что за год он сфотографировал полную Луну восемь раз, а собрав снимки в одно видео, он смог получить тот самый эффект движения.

Напомним, что в начале 2020 года фотограф-астроном показал настоящую детальную Луны, которую он собрал из более чем 100 тысяч снимков.

Екатерина Гура

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