14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф-астроном сделал анимацию с «танцами» Луны (видео)
Для этого пришлось делать снимки все 12 месяцев.
Американец Эндрю Маккарти уже успел прославится в соцсетях благодаря своему интересному хобби — он детально фотографирует Луну.
В конце января Маккарти поделился с подписчиками своей новой работой — анимацией, на которой запечатлено уникальное явление под названием либрация. Это кажущееся колебательное движение Луны при наблюдении с Земли.
Чтобы запечатлеть это мнимое движение, фотограф делал снимки Луны в одном и том же месте и с одинаковым положением камеры в течение 12 месяцев. На фото даже попала редкая красная Луна. Кстати, все эти снимки уже можно было видеть раньше в Instagram фотографа.
Маккарти пояснил, что за год он сфотографировал полную Луну восемь раз, а собрав снимки в одно видео, он смог получить тот самый эффект движения.
Напомним, что в начале 2020 года
Екатерина Гура