Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

15:03 (мск), источник: РИА Новости
Ранее глава государства почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38,5 градусов и были другие симптомы, которые позволили врачам подозревать у него денге, которая в настоящее время распространяется в Парагвае.
«Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге», — сказал Массолени.
При этом он добавил, что глава государства продолжит работать с небольшими ограничениями.
В Парагвае в 2020 году зарегистрированы 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 — по подозрительным причинам.
Лихорадка денге — опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.