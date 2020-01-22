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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Президент Парагвая заразился лихорадкой денге

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 янв — РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес болен лихорадкой денге, сообщил министр здравоохранения страны Хулио Массолени в эфире телеканала ABC.

Источник: РИА Новости

Ранее глава государства почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38,5 градусов и были другие симптомы, которые позволили врачам подозревать у него денге, которая в настоящее время распространяется в Парагвае.

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«Что касается здоровья президента, то он находится в целом в хорошем состоянии, мы располагаем результатами анализов, они подтверждают, что президент болен денге», — сказал Массолени.

При этом он добавил, что глава государства продолжит работать с небольшими ограничениями.

В Парагвае в 2020 году зарегистрированы 94 случая денге в семи регионах, два подтвержденных случая смерти от лихорадки и 12 — по подозрительным причинам.

Лихорадка денге — опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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