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16:27 (мск), источник: RTVi

Умер один из основателей комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс

В Лондоне умер один из основателей британской комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс. Ему было 77 лет. Об этом 22 января сообщает Би-би-си со ссылкой на семью Джонса.

Источник: Reuters

Джонсон с 2016 года боролся с редкой формой деменции. Он умер в своем доме в Лондоне в кругу родных.

Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неутомимый интеллект и необыкновенный юмор доставляли радость многим миллионам людей на протяжении шести десятилетий.
Би-би-си

Труппа «Монти Пайтон» появилась в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам. За новаторский подход к юмору участников группы называют одними из самых влиятельных комиков в истории.

Участники труппы выпускали шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», которое показывали на Би-би-си с 1969 по 1974 годы. Еще участники группы сняли несколько полнометражных фильмов, например, «Жизнь Брайана» (1979) и «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983).

В 1983 году «Монти Пайтон» распалась, а участники коллектива продолжили сольную карьеру в кино и на сцене.

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