16:27 (мск), источник: RTVi
Умер один из основателей комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс
В Лондоне умер один из основателей британской
Джонсон с 2016 года боролся с редкой формой деменции. Он умер в своем доме в Лондоне в кругу родных.
Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и
по-настоящемулюбящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неутомимый интеллект и необыкновенный юмор доставляли радость многим миллионам людей на протяжении шести десятилетий.
Труппа «Монти Пайтон» появилась в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам. За новаторский подход к юмору участников группы называют одними из самых влиятельных комиков в истории.
Участники труппы выпускали шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», которое показывали на
В 1983 году «Монти Пайтон» распалась, а участники коллектива продолжили сольную карьеру в кино и на сцене.