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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружены четыре вида «ходячих» акул

Они живут у побережья Индонезии и Австралии.

Морские биологи заявили об открытии новых видов акул, которые умеют передвигаться по дну, используя плавники наподобие ног.

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Группа исследователей из Квинслендского университета и Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии проводила наблюдение за этими рыбами около 12 лет. Они обнаружили, что «ходячие акулы» встречаются в водах северной Австралии и Индонезии. Рыбы используют четыре боковых плавника, чтобы перемещаться по морскому дну и камням.

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Эти существа также развили способность выживать в воде с низким содержанием кислорода. Они могут перемещаться по мелководью и даже на короткое время выходить на сушу, чтобы перемещаться между бассейнами во время отлива.

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О «ходячих акулах» ученые знали и раньше, но в последнем исследовании они обнаружили четыре новых вида этих рыб. Теперь таких видов насчитывается девять.

По словам исследователей, подобная адаптация дает акулам большое преимущество: они могут добывать ракообразных и моллюсков там, где это недоступно другим обитателям моря.

В Квинслендском университете считают, что в скором времени будут открыты и другие виды «ходячих акул».

Анна Лысенко

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