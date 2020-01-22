Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене

Двое мужчин рассказали в письме Эрманно Мариана, сотруднику газеты Libertà, что они похитили работу австрийского художника стоимостью 60 миллионов евро в феврале 1997 года, а затем вернули ее, сделав «подарок городу». Журналист получил от них письмо уже после обнаружения «Портрета женщины» в декабре прошлого года.
Выяснилось, что один из воров еще три года назад заявлял Мариани, что украл картину, и требовал организовать встречу со следователями.
Юрист Гибо Гульери рассказал изданию, что воры якобы вернули работу еще четыре года назад. «Пока не известно, как именно она попала в нишу, и куда делась сразу после кражи. Воры признавались в содеянном и раньше, но им никто не верил».
По словам Гульери, мужчины сообщали полиции адрес дома, в котором якобы хранилась картина.
«Они замалчивали подробности, но настаивали на том, что работа не все время находилась в нише. Я не эксперт, но мне кажется, что она была бы сильнее повреждена, если бы все это время была там», — пояснил Мариани.
Пока детали похищения 22-летней давности не прояснились, но, по меньшей мере, понятно, почему воры решили признаться именно сейчас.
Дело в том, что после кражи уже прошло два десятка лет, и их не посадят в тюрьму из-за срока давности.
Есть мнение, что они собирались рассказать о том, где находится картина, но их опередили садовники. Расследование пока продолжается, но Гульери склонен считать эту версию вполне вероятной.
Это очень странная история… Они могли продать или сжечь картину… могли сделать с ней все, что угодно. В тюрьму их никто не отправит. Хорошо, что картину удалось найти.
Несколько дней назад эксперты подтвердили подлинность работы Густава Климта, обнаруженной в стене галереи в Пьяченце.