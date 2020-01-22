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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка с двойным цветом глаз стала звездой соцсетей (фото)

За приключениями Олив следят больше 16 тысяч подписчиков.

У кошки ориентальной породы по кличке Олив уникальные глаза: одна половина желто-коричневая, а вторая — голубая.

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Это результат редкого генетического заболевания, известного как гетерохромия. Обычно оно поражает именно белых кошек из-за низкого уровня меланина.

Хозяйка Олив, 50-летняя Ким, не знала об этой особенности котенка, когда его покупала. В детстве у Олив были голубые глаза, как у всех котят, и только со временем стали меняться. Они принесли кошке и ее хозяйке множество подписчиков в соцсетях.

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Анна Лысенко

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