17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошка с двойным цветом глаз стала звездой соцсетей (фото)
За приключениями Олив следят больше 16 тысяч подписчиков.
У кошки ориентальной породы по кличке Олив уникальные глаза: одна половина
Это результат редкого генетического заболевания, известного как гетерохромия. Обычно оно поражает именно белых кошек
Хозяйка Олив, 50-летняя Ким, не знала об этой особенности котенка, когда его покупала. В детстве у Олив были голубые глаза, как у всех котят, и только со временем стали меняться. Они принесли кошке и ее хозяйке множество подписчиков в соцсетях.
Анна Лысенко