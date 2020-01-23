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08:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Майор отбивался по стойке «смирно»

Защиту от насекомых признали крайней необходимостью.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В арсенале космических войск РФ под Тамбовом, как стало известно «Ъ», произошел необычный случай: начальнику отдела материального обеспечения был объявлен выговор за размахивание руками во время подъема флага на утреннем построении. Майор объяснил свое поведение боязнью пчел, одна из которых летала возле его лица и могла укусить. Командование офицеру не поверило, однако он сумел отменить выговор через военный суд, доказав наличие аллергии на пчелиный яд и то, что, отгоняя насекомое, он защищал свои жизнь и здоровье.

Согласно документам тамбовского гарнизонного военного суда, начальник отдела материального обеспечения войсковой части № 14272 Игорь Рясков был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора 25 мая 2019 года. Часть, где служит майор, относится к космическим войскам РФ, является арсеналом действующей и демонтированной космической техники, находится в поселке Знаменка-1 Тамбовской области.

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Поводом для дисциплинарного взыскания послужило поведение военнослужащего на утреннем построении: во время доклада командиров подразделений о наличии личного состава и готовности к хозяйственному дню, а также при подъеме государственного флага он «неоднократно поднимал руки и вытирал лицо».

Как установил заместитель командира части по военно-политической работе подполковник Виталий Гончарук, своими действиями майор нарушил требования ст. 27 строевого устава вооруженных сил РФ, которая регламентирует строевую стойку во время исполнении команды «смирно». В тот же день он провел разъяснительную беседу с майором.

Со слов Игоря Ряскова следовало, что он поднял руки, чтобы «отогнать мух», однако подполковник лично наблюдал за поведением строя и «никаких летающих насекомых не наблюдал».

Получив объяснение майора, заместитель командира принял решение объявить ему выговор.

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Обратившись в суд, офицер потребовал отменить взыскание, объяснив свое поведение «состоянием крайней необходимости» и попыткой «предотвратить получение травмы при выполнении военных обязанностей». Со слов майора, он был вынужден несколько раз поднять руки с целью «смахнуть пчелу, которая садилась на его лицо и могла ужалить». Поскольку у него есть аллергия на пчелиный яд, укус мог привести к анафилактическому шоку. Он объяснил это подполковнику, однако тот не стал слушать о «нежелательных последствиях и выразился в его адрес нецензурной бранью, смысл которой сводится к тому, что ему все равно».

В ходе разбирательства суд изучил выписку из амбулаторной карты Игоря Ряскова, где нашел подтверждение аллергии, возникшей не позднее 2017 года, а также допросил в качестве свидетелей врача-аллерголога и лейтенанта из числа находившихся на построении офицеров.
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Последний подтвердил, что около лица майора действительно летала пчела. А врач сообщил, что майору было рекомендовано избегать нахождения в лесопарковой зоне, посещение рынков в сезон активности перепончатокрылых насекомых в открытой одежде, без инсектицидов. С апреля по ноябрь он должен иметь при себе противошоковый набор.

Приняв эти показания во внимание, суд признал дисциплинарное взыскание незаконным и постановил отменить его, поскольку майор Рясков, отгоняя от себя пчелу, размахивал руками в состоянии крайней необходимости, поскольку укус насекомого был опасен для жизни и здоровья военнослужащего. Командование части обжаловало решение гарнизонного суда, но окружной суд оставил его в силе.

Выговору за размахивание руками предшествовало еще два дисциплинарных взыскания, которые Игорь Рясков оспорил в суде.

Так, в начале года он был предупрежден о неполном служебном соответствии «за формальный и некачественный прием» топливозаправщика АЦ-5,5 после произведенного в войсковой части ремонта.
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По мнению командования, из-за этого на пути к месту дислокации у автомобиля сломался задний мост. Однако суд не нашел доказательств некачественной работы майора и причинно-следственной связи с наступившей поломкой.

Во втором случае, в марте 2019 года, майору было объявлен строгий выговор «за нарушение воинской дисциплины»: как посчитало командование, Игорь Рясков вовремя не предоставил доклад по факту нарушения дисциплины нижестоящим военнослужащим. Но в суде выяснилось, что приказ был отдан ему без конкретных сроков выполнения.

Наконец, уже после выговора за размахивание руками командование войсковой части применило к военнослужащему еще два взыскания: строгий выговор «по факту недостачи, выявленной в столовой продовольственной службы», а также выговор «за самоустранение от исполнения задачи о предоставлении еженедельного доклада об обращениях в суды различной инстанции».

Оба взыскания майор сейчас обжалует в суде. Адвокат военнослужащего Владимир Абрамов отказался от комментариев. Сам Игоря Рясков также не стал комментировать суды с командованием. В Минобороны не ответили на запрос «Ъ».

Андрей Прах, Воронеж; Николай Сергеев

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