Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Когда кончатся високосные годы?В календаре не всегда были високосные годы, и, что интереснее, они не всегда будут нужны
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Юбилей Игоря Николаева
04:22 (мск), источник: Известия

Ученые допустили передачу китайского коронавируса через еду и посылки

В связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае Россельхознадзор начал сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в РФ из государств Юго-Восточной Азии.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термическую обработку (она позволяет уничтожить вирусы). Ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен.

Читайте также
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса

«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определенный вид животных, — рассказали в Россельхознадзоре.

По некоторым данным, в мире зарегистрировано 552 случая заражения в нескольких странах. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.

Ученые допускают передачу нового вируса через замороженные продукты и посылки, так как коронавирусы хорошо переносят заморозку. В AliExpress «Известиям» сказали, что сотрудничают с Роспотребнадзором.

Специалисты отмечают, что заболеть можно и через предметы, которых касался больной человек.
Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян

В пресс-службе «Почты России» сказали «Известиям», что компания заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях обеспечивает безопасность, руководствуясь предписаниями профильных ведомств.

На сегодняшний день соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе «AliExpress Россия» отметили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено. Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10−30 дней. В компании добавили, что находятся во взаимодействии с Роспотребнадзором и наблюдают за ситуацией во взаимодействии со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае, отслеживают предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР.

Во время загрузки произошла ошибка.
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России?
Во время загрузки произошла ошибка.
22 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Профилактический досмотр: весь багаж из Юго-Восточной Азии проверяют из-за коронавируса
Штрафной пиар: задержание с кокаином обошлось актрисе в 30 тыс. рублей
Мишустин произвел ряд назначений в федеральных ведомствах
Путин поручил обсудить выплату 5 млн рублей вкладчикам
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Экономика России будет расти быстрее американской и европейской
На Майорку обрушились гигантские 14-метровые волны (видео)
Рассел Кроу показал свою ферму в Австралии до и после пожаров
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Авто
Новый семейный внедорожник УАЗ: его раскрыли официально Ульяновский автозавод рассекретил универсальную грузопассажирскую модификацию грузовичка «Профи»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Шансов выжить нет: кто был на зловещем борту МАУ
Будут кардинальные перемены: Мессинг о РФ в 2020г.
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Чем может удивить старая советская сберкнижка
Леди
«Лысый мачо»: Иван Ургант кардинально сменил имидж Телеведущий развеселил поклонников свежим селфи.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь