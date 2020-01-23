Ученые допустили передачу китайского коронавируса через еду и посылки

Инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термическую обработку (она позволяет уничтожить вирусы). Ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен.
«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определенный вид животных, — рассказали в Россельхознадзоре.
По некоторым данным, в мире зарегистрировано 552 случая заражения в нескольких странах. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.
Ученые допускают передачу нового вируса через замороженные продукты и посылки, так как коронавирусы хорошо переносят заморозку. В AliExpress «Известиям» сказали, что сотрудничают с Роспотребнадзором.
Специалисты отмечают, что заболеть можно и через предметы, которых касался больной человек.
В пресс-службе «Почты России» сказали «Известиям», что компания заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях обеспечивает безопасность, руководствуясь предписаниями профильных ведомств.
На сегодняшний день соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало, добавили в пресс-службе.
В пресс-службе «AliExpress Россия» отметили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено. Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10−30 дней. В компании добавили, что находятся во взаимодействии с Роспотребнадзором и наблюдают за ситуацией во взаимодействии со штаб-квартирой Alibaba Group в Китае, отслеживают предписания соответствующих органов охраны здоровья КНР.