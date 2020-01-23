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09:44 (мск), источник: Известия

Ученые назвали причину разной продолжительности жизни мужчин и женщин

Ученые из Дании и Нидерландов рассказали о «реальной причине» разной продолжительности жизни мужчин и женщин. Согласно исследованию специалистов из Грёнингенского университета и университета Южной Дании женщины в среднем живут на два года дольше мужчин.

Источник: Reuters
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Так, авторы научной работы проанализировали продолжительность жизни обеспеченных женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950 по 2015 год, пишет The Conversation.

Выяснилось, что в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше женщин, а в 1980 году на 4,5 года. К 2015-му разница начала сокращаться и составила около двух лет.

По словам ученых, это обусловлено курением. Эксперты утверждают, что мужчины начали курить раньше и больше, чем женщины. А в период, когда женщины пристрастились к пагубной привычке, ученые только установили вред курения.

Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но всё чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом. То есть сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения.
Эксперты из Грёнингенского университета и университета Южной Дании

В январе ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет. Согласно их исследованию, для этого необходимо исключить пять факторов риска для здоровья.

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