Ученые назвали причину разной продолжительности жизни мужчин и женщин

Так, авторы научной работы проанализировали продолжительность жизни обеспеченных женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950 по 2015 год, пишет The Conversation.
Выяснилось, что в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше женщин, а в 1980 году на 4,5 года. К 2015-му разница начала сокращаться и составила около двух лет.
По словам ученых, это обусловлено курением. Эксперты утверждают, что мужчины начали курить раньше и больше, чем женщины. А в период, когда женщины пристрастились к пагубной привычке, ученые только установили вред курения.
Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но всё чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом. То есть сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения.
Эксперты из Грёнингенского университета и университета Южной Дании
В январе ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет. Согласно их исследованию, для этого необходимо исключить пять факторов риска для здоровья.