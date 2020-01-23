Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

10:38 (мск), источник: Ведомости
Адвокат группы Леонид Соловьев отметил, что Долгополов покинул страну до тех пор, «пока не прояснятся обстоятельства».
Накануне сообщения об отъезде комика концертный директор Армен Гандилян сообщил изданию «Бумага», что продажа билетов на будущие концерты временно приостановлена.
В среду, 23 января, Долгополов опубликовал у себя в Instagram копию запроса от заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД «Орехово-Зуево». Письмо было направлено на юридический адрес бара HopHead Tap Room в