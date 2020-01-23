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10:38 (мск), источник: Ведомости

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов, ранее заявивший о проверке его выступления полицией Орехово-Зуево, покинул Россию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитную группу «Агора».

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Адвокат группы Леонид Соловьев отметил, что Долгополов покинул страну до тех пор, «пока не прояснятся обстоятельства».

Накануне сообщения об отъезде комика концертный директор Армен Гандилян сообщил изданию «Бумага», что продажа билетов на будущие концерты временно приостановлена.

В среду, 23 января, Долгополов опубликовал у себя в Instagram копию запроса от заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД «Орехово-Зуево». Письмо было направлено на юридический адрес бара HopHead Tap Room в Санкт-Петербурге, в котором Долгополов выступал в 2019 году. Запись выступления «Новый час шуток» была опубликована на YouTube: в ней комик высказывается, помимо прочего, на темы религии и политики. Официального подтверждения о том, какая именно часть выступления стала поводом для проверок и почему, Долгополов и его агенты не озвучивали.

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