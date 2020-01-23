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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В китайском коронавирусе обвинили змей с рынка

Их употребляли в пищу.

Источник: Reuters
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Причиной «уханьской» пневмонии, которой заболело уже больше 570 человек и 17 человек скончалось, могли быть змеи, сообщают ученые из Пекинского университета в исследовании, опубликованном в Journal of Medical Virology.

Исследователь Вэй Цзи и его коллеги сравнили геномы пяти образцов нового вируса с 217 подобными вирусами, собранными у разных видов животных. Они обнаружили, что он похож на вирусы, обнаруженные у летучих мышей и змей.

«Нам нужны дополнительные экспериментальные доказательства, но теперь у нас есть ключ к загадке», — говорит Хайтао Го из Университета Питтсбурга в Пенсильвании, который проанализировал исследование.

Новый коронавирус мог произойти от скрещивания вирусов, обнаруженных у змей и летучих мышей, что возможно, если их носителей держали рядом в тесных помещениях.

Ранее было установлено, что источником инфекции является продовольственный рынок в городе Ухань, который посетили несколько первых зараженных. Известно, что на рынке для употребления в пищу продаются живые дикие и выращенные в неволе животные, включая сурков, птиц, кроликов, летучих мышей и змей.

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Вирус передается респираторным путем. «Если вирус находится в выделениях или фекалиях змей, то он попадает в воздух и его можно вдохнуть, если в одном месте собрано большое количество змей и людей», — комментирует Питер Рабинович из Вашингтонского университета в Сиэтле.

Существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем, сообщил ранее зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Анна Лысенко

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