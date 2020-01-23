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14:24 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия окажется наполовину заселена пенсионерами к 2060 году

Почти половина населения России станет пенсионерами к 2060 году. К таким выводам пришла исследовательская организация Credit Suisse, изучив последние демографические тенденции. Сейчас же мир находится в самом разгаре перемен: доля пожилых людей неуклонно растёт, а молодых — сокращается.

Источник: Reuters

В своём докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме, экономисты Credit Suisse предупредили, что без реформ и ускорения темпов роста производительности труда мировая экономика также может замедлить рост, а благосостояние людей — снизиться.

Аналитики указали, что продолжительность жизни людей растёт во всём мире, при этом биологический возраст перестал совпадать с хронологическим.

Сейчас условный житель Швейцарии в 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 году, при этом средняя продолжительность жизни в мире поднялась с тех пор с 47 лет до 72 лет.

При растущей продолжительности жизни и падающей рождаемости нагрузка на пенсионную систему, которая обеспечивает содержание растущей армии пенсионеров за счёт сокращающегося числа трудящихся, также возрастёт. Такая ситуация может привести к очередным реформам пенсионных систем в развитых странах, предупредили авторы доклада.

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Credit Suisse предложил четыре варианта решения, как сделать пенсионные системы более устойчивыми:
  • ежегодное сокращение выплат пенсий;
  • привлечение дополнительных средств за счёт повышения налогов;
  • стимулирование формирования личных пенсионных накоплений;
  • повышение пенсионного возраста.
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Последний вариант наиболее эффективен, уверены экономисты. Он позволит продлить накопительную фазу и сократить период выплаты пенсий. Повышение пенсионного возраста уже произвели 20 из 36 стран ОЭСР. При этом те, кто откладывает выход на пенсию и продолжает работать после наступления пенсионного возраста, должны получать больше, чем те, кто выходит вовремя, подчеркнули в Credit Suisse.

Пока же население ни развитых, ни развивающихся стран не готово продолжать работу после выхода на пенсию, как показала статистика. Оставаться на работе готовы 53% жителей развивающихся стран и лишь 28% в развитых. Однако молодое поколение уже уверено, что пенсии на нормальную жизнь им не хватит и поэтому не стоит рассчитывать на неё как на основной источник дохода. Поэтому в будущем пожилые будут работать больше, сделали вывод авторы доклада.

Россия также попадает под эти тенденции. Согласно прогнозам агентства, в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения России, а в 2060 году — уже 47%.

Вырастет и продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию — с нынешних 13,4 лет до 17,4 лет. При этом уже сейчас доля тех россиян, которые не уверены в способности обеспечить себя только за счёт пенсии, достигает 45%.

Арина Корелина

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