Россия окажется наполовину заселена пенсионерами к 2060 году

В своём докладе, представленном на Всемирном экономическом форуме, экономисты Credit Suisse предупредили, что без реформ и ускорения темпов роста производительности труда мировая экономика также может замедлить рост, а благосостояние людей — снизиться.
Аналитики указали, что продолжительность жизни людей растёт во всём мире, при этом биологический возраст перестал совпадать с хронологическим.
Сейчас условный житель Швейцарии в 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 году, при этом средняя продолжительность жизни в мире поднялась с тех пор с 47 лет до 72 лет.
При растущей продолжительности жизни и падающей рождаемости нагрузка на пенсионную систему, которая обеспечивает содержание растущей армии пенсионеров за счёт сокращающегося числа трудящихся, также возрастёт. Такая ситуация может привести к очередным реформам пенсионных систем в развитых странах, предупредили авторы доклада.
Credit Suisse предложил четыре варианта решения, как сделать пенсионные системы более устойчивыми:
Последний вариант наиболее эффективен, уверены экономисты. Он позволит продлить накопительную фазу и сократить период выплаты пенсий. Повышение пенсионного возраста уже произвели 20 из 36 стран ОЭСР. При этом те, кто откладывает выход на пенсию и продолжает работать после наступления пенсионного возраста, должны получать больше, чем те, кто выходит вовремя, подчеркнули в Credit Suisse.
Пока же население ни развитых, ни развивающихся стран не готово продолжать работу после выхода на пенсию, как показала статистика. Оставаться на работе готовы 53% жителей развивающихся стран и лишь 28% в развитых. Однако молодое поколение уже уверено, что пенсии на нормальную жизнь им не хватит и поэтому не стоит рассчитывать на неё как на основной источник дохода. Поэтому в будущем пожилые будут работать больше, сделали вывод авторы доклада.
Россия также попадает под эти тенденции. Согласно прогнозам агентства, в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения России, а в 2060 году — уже 47%.
Вырастет и продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию — с нынешних 13,4 лет до 17,4 лет. При этом уже сейчас доля тех россиян, которые не уверены в способности обеспечить себя только за счёт пенсии, достигает 45%.