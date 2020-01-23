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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Позы для сна превратили в мемы

Пользователи соцсетей спорят, как лучше спать.

Пользователь соцсетей по имени Аллан Белл разместил изображение с 18 позами для сна. «Я — номер 9, — написал он. — А вы?».

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Неожиданно пост практически мгновенно собрал тысячи лайков и ретвитов. Оказалось, что тема животрепещущая, а многие пользователи вообще не могут понять, как можно спать в той или иной позе. Их состязание в остроумии длится уже третий день, привлекая все новых и новых комментаторов.

«Я меняю позы 1, 3, 4, 5, 7 и 14, кручусь в кровати до утра», — пишет один из читателей. «Начинаю с шестой и дохожу до конца списка, исключая только 12 и 13. Серьезно, что это вообще такое?» — пишет другой.

«Тот, кто спит в пятнадцатой позе, днем убивает людей», — шутит читатель. «Конечно, 18! Не могу спать без подушки, закрывающей уши и глаза. Это странно, я знаю…».

Отдельные позы уже превратили в мемы, сравнив их с танцами Джокера и позами жертв из детективов.

Приучался так спать 2 года, чтобы не было морщин на лице
А это какой номер?

Тем временем эксперт в вопросах сна Нейл Стэнли отметил, что наиболее распространенным положением для сна является поза эмбриона. Так спит по меньшей мере 41% взрослых.

Еще один специалист Сэмми Марго призывает своих пациентов приучиться спать на спине с подушкой под коленями. Эта позиция помогает телу лучше расслабиться и приводит к меньшему образованию морщин.

Анна Лысенко

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