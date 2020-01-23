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14:38 (мск), источник: Life.ru

Россиянка рассказала Лайфу об обстановке в китайском Ухане, охваченном коронавирусом — видео

Мегаполис является очагом заболевания, он изолирован властями.

Россиянка, которая уже полтора года живёт в охваченном коронавирусом городе Ухань, рассказала Лайфу об обстановке в китайском мегаполисе, где был объявлен карантин.

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— Все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома. Если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго. Избегать людных мест, мыть руки, — поделилась девушка.

На кадрах видно, что немногие прохожие, которые вышли на улицы города, ходят в масках.

Напомним, ранее город Ухань полностью изолировали на въезд и выезд людей из-за распространившегося коронавируса. Первый случай заболевания пневмонией был зафиксирован здесь 31 декабря. Врачи предупредили, что высокая температура, затруднённое дыхание, стеснение в груди и кашель — это первые симптомы болезни.

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10:33 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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