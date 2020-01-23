14:38 (мск), источник: Life.ru
Россиянка рассказала Лайфу об обстановке в китайском Ухане, охваченном коронавирусом — видео
Мегаполис является очагом заболевания, он изолирован властями.
Россиянка, которая уже полтора года живёт в охваченном коронавирусом городе Ухань, рассказала Лайфу об обстановке в китайском мегаполисе, где был объявлен карантин.
— Все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома. Если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго. Избегать людных мест, мыть руки, — поделилась девушка.
На кадрах видно, что немногие прохожие, которые вышли на улицы города, ходят в масках.
Напомним, ранее город Ухань полностью изолировали на въезд и выезд людей