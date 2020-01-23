Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
31Правительство Михаила Мишустина
12Извержение вулкана Таал
13:02 (мск), источник: Интерфакс

Многодетная мать попросила наказать Водонаеву за слова о «необразованном быдле»

Москва. 23 января. INTERFAX.RU — В генеральную прокуратуру РФ поступило заявление многодетной матери Татьяны Ивановой, которую возмутил пост блогера Алены Водонаевой, где та назвала малообеспеченные многодетные семьи «необразованным быдлом».

Источник: РИА "Новости"

«Считаю распространенные высказывания Водонаевой унижением моего человеческого, женского и материнского достоинства», — заявила Иванова, отметив, что не имеет возможности зарабатывать большие деньги, однако убеждена, что это не дает права телеведущей «обзывать и высмеивать» таких, как она, и сеять среди других ненависть и презрение.

Новость
Поддержка от Путина: станет ли в России больше детей и меньше бедняков

Текст заявления Ивановой поступил в четверг в «Интерфакс». Женщина требует провести прокурорскую проверку и принять меры в отношении Водонаевой из-за ее действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также из-за распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу.

Составить необходимые документы для подачи документов в Генпрокуратуру многодетной матери помогли юристы Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, основанная под эгидой РПЦ).

25 декабря 2019 года в своем профиле в «Инстаграме» Водонаева, имеющая более 2 млн. подписчиков, написала: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем… Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по 3−4 ребенка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом Водонаева отреагировала на инициативу Минздрава Самарской области, который в ноябре прошлого года призвал частные клиники в регионе отказаться от проведения абортов. «Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков», — прокомментировала телеведущая идею министра здравоохранения области Михаила Ратманова.

Пост Водонаевой вызвал общественный резонанс. По этому поводу высказались, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, известный в прошлом спортсмен Николай Валуев, артист Иван Охлобыстин.

Читайте также
Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в Конституцию
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
В ФСБ нашли источник, откуда рассылали сообщения о «минировании»
Отец Хабиба увидел «муляж» в 40-секундной победе Макгрегора
Позы для сна вызвали споры в соцсетях
В ГД рассказали о введении единой валюты России и Белоруссии
Какие российские приложения станут обязательными в смартфонах
Здоровье
У Оззи Осборна болезнь Паркинсона Музыкант рассказал, что больше не может скрывать этого.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
Горячие темы на Авто
А вы читали Конституцию? 161
Обезьяны с гранатой? 121
Езда с непрогретым двигателем 77
Говорят, что сегодня "День Дедушек"! 63
Новости партнеров
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Gnezdo.ru
Чем может удивить старая советская сберкнижка
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Кто отправил Медведева в отставку?
Леди
Срочно повторить: тренды из 70-х, актуальные в 2020 году Ностальгия по ушедшим эпохам не перестает волновать сердца дизайнеров.
Новости партнеров
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Бондарчук сделал то, что еще никто не делал за всю историю российского кино
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Болезни сердца: заблуждения, которые приводят к смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь