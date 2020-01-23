Многодетная мать попросила наказать Водонаеву за слова о «необразованном быдле»

«Считаю распространенные высказывания Водонаевой унижением моего человеческого, женского и материнского достоинства», — заявила Иванова, отметив, что не имеет возможности зарабатывать большие деньги, однако убеждена, что это не дает права телеведущей «обзывать и высмеивать» таких, как она, и сеять среди других ненависть и презрение.
Текст заявления Ивановой поступил в четверг в «Интерфакс». Женщина требует провести прокурорскую проверку и принять меры в отношении Водонаевой из-за ее действий, направленных на унижение человеческого достоинства, а также из-за распространения информации, оскорбляющей общественную нравственность и проявляющей явное неуважение к обществу.
Составить необходимые документы для подачи документов в Генпрокуратуру многодетной матери помогли юристы Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (международная общественная организация, основанная под эгидой РПЦ).
25 декабря 2019 года в своем профиле в «Инстаграме» Водонаева, имеющая более 2 млн. подписчиков, написала: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем… Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по 3−4 ребенка».
Таким образом Водонаева отреагировала на инициативу Минздрава Самарской области, который в ноябре прошлого года призвал частные клиники в регионе отказаться от проведения абортов. «Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков», — прокомментировала телеведущая идею министра здравоохранения области Михаила Ратманова.
Пост Водонаевой вызвал общественный резонанс. По этому поводу высказались, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, известный в прошлом спортсмен Николай Валуев, артист Иван Охлобыстин.