Поклонская выступила против «инквизиции» на фоне проверки комика Долгополова

Сразу скажу: я не поддерживаю тех, кто оскорбляет религиозные чувства верующих (православных, мусульман и др.). Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей «инквизиторами».
Наталья Поклонскаядепутат Госдумы
По словам депутата, подача заявления в полицию на Долгополова с просьбой проверить его выступление на оскорбление чувств верующих привела лишь к тому, что «опять все ополчились на православных людей». Поклонская подчеркнула, что следить за исполнением законов должны правоохранительные органы, верующим же не стоит «наступать на старые грабли».
Защищать свою веру должен каждый человек, но делать это разумно, при этом не уподобляясь невежам и невеждам, показывающим своё бескультурье и безграмотность.
Наталья Поклонскаядепутат Госдумы
Ранее Долгополов сообщил в своем Instagram, что в петербургский стендап-клуб HopHead поступил запрос от МВД по поводу одного из его выступлений. К своей записи он приложил копию документа, из которого следует, что МВД «Орехово-Зуевское» хотело бы уточнить, в этом ли клубе в феврале 2019 года снимался ролик «Александр Долгополов — Новый час шуток».
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что полиция подмосковного Орехово-Зуева проводит проверку в отношении Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих в одном из его выступлений, передавало агентство «Москва».
Впоследствии адвокат комика Леонид Соловьев заявил ТАСС, что Долгополов покинул Россию из-за доследственной проверки. Он уточнил, что артист вернется в страну, если ему не будет угрожать уголовное преследование.