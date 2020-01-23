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14:15 (мск), источник: RTVi

Гарвардские ученые доказали на несчастных мышах, что от стресса действительно можно очень быстро поседеть

Ученые Гарварда на мышах доказали, что чрезмерный стресс действительно может привести к преждевременному поседению. Их работа опубликована в научном журнале Nature.

Источник: CC0/RolandKuck
У каждого есть история о том, как стресс повлиял на их тело, в особенности на кожу или волосы. <…> Мы хотели понять, действительно ли тут есть связь, <…> и нам было по-настоящему любопытно можно ли от стресса поседеть.
Я-Чи Сюй.
Главный автор исследования, помощник профессора
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В качестве подопытных ученые взяли мышей. Изначально исследователи предполагали, что за изменение цвета волос может быть ответственна иммунная система: возможно, думали ученые, она «слетает с катушек» в период сильного стресса и атакует пигментные клетки. Но теория не подтвердилась, так как даже мыши без иммунной системы все равно седели.

Стресс у мышей ученые вызывали с помощью инъекций аналога капсаицина — алкалоида, который содержится в разных видах стручкового перца.

Следующим предположением было то, что за седые волосы ответственен гормон кортизол, который вырабатывается во время стрессовых ситуаций. Но оказалось, что и это не так: даже если мышам удалить надпочечник (именно он вырабатывает кортизол), то процесс поседения не прекращается.

Методом проб и ошибок авторы исследования пришли к выводу, что за изменение цвета волос ответственна так называемая симпатическая нервная система, которая, в частности, отвечает за реакцию организма «бей или беги».

Ученые выяснили, что в ситуации стресса клетки симпатической нервной системы выпускают гормон норадреналин, который попадает в меланоциты — клетки кожи, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Меланоциты есть и в волосах, так как волосы — это роговые образования кожи. Затем, опять же в ситуации стресса, меланоциты, которые расположены у волосяных фолликул, «покидали» свое место и таким образом лишали волосы источника пигментации.

Как объяснила Я-Чи Сюй всего за несколько дней все клетки, которые отвечают за цвет волос, исчезают и этот процесс необратим. Эксперимент на человеческих меланоцитах показал, что в них происходит такая же реакция.

Гарвардские исследователи надеются, что их работа поможет понять влияние стресса на другие части тела человека и предотвратить негативное влияние.

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