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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская королевская кобра заползла на кухню к пенсионерам (видео)

Они приняли змею за реинкарнацию кого-то из предков.

Пожилая супружеская пара в Таиланде была сильно напугана гигантской королевской коброй.

Змея заползла к пенсионерам в дом и спряталась на потолочных балках на кухне. Когда 78-летние мужчина и женщина ужинали, змея немного свесилась вниз.

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Перепуганные Кит Джинпрача и его жена Лап вызвали спасателей. Пока пенсионеры ждали специалистов, Лап молилась и просила змею уйти. Она предположила, что кобра может быть реинкарнацией кого-то из предков. Но змея осталась на месте и принялась шипеть на хозяев дома.

Прибывшие спасатели извлекали почти пятиметровую змею около 15 минут. Они заверили, что еще никогда не видели такой большой королевской кобры.

Королевские кобры — самые крупные ядовитые змеи на планете. Их средняя длина составляет от 3 до 4 метров. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5,6 метров. Самый крупный известный экземпляр содержался в Лондонском зоопарке. Его длина составляла 5,71 м.

Анна Лысенко

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