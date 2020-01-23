14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантская королевская кобра заползла на кухню к пенсионерам (видео)
Они приняли змею за реинкарнацию
Пожилая супружеская пара в Таиланде была сильно напугана гигантской королевской коброй.
Змея заползла к пенсионерам в дом и спряталась на потолочных балках на кухне. Когда 78-летние мужчина и женщина ужинали, змея немного свесилась вниз.
Перепуганные Кит Джинпрача и его жена Лап вызвали спасателей. Пока пенсионеры ждали специалистов, Лап молилась и просила змею уйти. Она предположила, что кобра может быть реинкарнацией
Прибывшие спасатели извлекали почти пятиметровую змею около 15 минут. Они заверили, что еще никогда не видели такой большой королевской кобры.
Королевские кобры — самые крупные ядовитые змеи на планете. Их средняя длина составляет от 3 до 4 метров. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5,6 метров. Самый крупный известный экземпляр содержался в Лондонском зоопарке. Его длина составляла 5,71 м.
Анна Лысенко