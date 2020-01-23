14:50 (мск), источник: Nakanune.ru
В центре Екатеринбурга по улице разгуливают слоны. В цирке уверяют, что это нормально
В самом центре Екатеринбурга по улице разгуливал слон. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.
На кадрах видно, как огромное животное спокойно пересекает проезжую часть по улице 8 Марта. Рядом с ним ходят люди: один пытается остановить слона, другой машет руками.
Как рассказал Накануне.RU главный администратор Екатеринбургского государственного цирка Владимир Ильин, это было сегодня днем.
«Погуляли. Уже все нормально», — сообщил он.
По его словам, прогулка по проезжей части «была запланирована».
«Это итальянский цирк, шоу слонов и тигров. Они уже грузятся и уезжают дальше на гастроли», — добавил представитель цирка.
Однако некоторые жители Екатеринбурга предположили, что во время переезда