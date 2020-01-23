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14:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В центре Екатеринбурга по улице разгуливают слоны. В цирке уверяют, что это нормально

В самом центре Екатеринбурга по улице разгуливал слон. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось сегодня в Сети.

На кадрах видно, как огромное животное спокойно пересекает проезжую часть по улице 8 Марта. Рядом с ним ходят люди: один пытается остановить слона, другой машет руками.

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Как рассказал Накануне.RU главный администратор Екатеринбургского государственного цирка Владимир Ильин, это было сегодня днем.

«Погуляли. Уже все нормально», — сообщил он.

По его словам, прогулка по проезжей части «была запланирована».

«Это итальянский цирк, шоу слонов и тигров. Они уже грузятся и уезжают дальше на гастроли», — добавил представитель цирка.

Однако некоторые жители Екатеринбурга предположили, что во время переезда что-то пошло не так. Позже стало известно, что возле цирка гуляли сразу несколько слонов.

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