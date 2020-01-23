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15:14 (мск), источник: РИА Новости

На склоне вулкана в Италии ученые нашли необычные следы неандертальца

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Итальянские ученые, изучающие следы древнего человека на склонах вулкана Роккамонфина в Центральной Италии, обнаружили новые отпечатки, дающие дополнительную информацию о жизни людей на территории Европы в плейстоцене. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Quaternary Science.

Источник: Edmondo Gnerre/CC BY 2.0

Вулкан Роккамонфина известен тем, что застывшая лава на его склонах сохранила отпечатки ног древнего человека возрастом 325−385 тысяч лет. Это древнейшие из известных в мире следов ног, оставленных нашими предками. Местные жители назвали их «следами дьявола», поскольку в их понимании только дьявол мог ходить по раскаленной лаве.

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Археологи изучают склоны вулкана с 2001 года. За это время были обнаружены несколько цепочек следов гоминидов, а также орудия их труда. Недавние полевые исследования принесли новые, в какой-то степени неожиданные результаты.

Ученые обнаружили новые следы, которые направлены не сверху вниз, как все предыдущие, а наоборот — снизу вверх. Это значит, что древний человек не просто убегал от извержения по еще не остывшей лаве, а целенаправленно поднимался вверх к жерлу извергающегося вулкана.

Всего было найдено 14 новых отпечатков, выстроенных в различных направлениях. Анализ следов позволил ученым сделать вывод, что на изученном участке ходили как минимум пять человек, причем только один из них был взрослым мужчиной. Характер следов указывает на то, что люди не бежали, а передвигались спокойно и размеренно.

Помимо следов, ученые обнаружили два каменных артефакта, изготовленных из базальтового материала, очевидно, использовавшиеся в качестве орудий труда.

Порода, в которой зафиксированы отпечатки, первично представляла собой пирокластический поток — смесь горячих вулканических газов, пепла и обломков лавы, образующийся при извержении вулкана. Скорость такого потока может достигать 200 метров в секунду, а температура — сотни градусов Цельсия.

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Понятно, что древние люди ходили здесь, когда поток уже достаточно остыл, но еще до того, как он окончательно затвердел. Все это, по мнению ученых, указывает на то, что активный вулкан был важным местом для древних людей, населявших регион, и они шли к вулкану с какой-то целью и занимались на его склонах определенной деятельностью.

Размер, форма и свод стопы всех зафиксированных следов имеет сходство со следами, обнаруженными в месте Сима-де-лос-Уэсос, или «яма костей» на севере Испании, где были обнаружены многочисленные останки периода среднего плейстоцена (около 350 тысяч лет назад). Секвенирование ДНК этих костей показало, что они принадлежат неандертальцам. Отсюда ученые делают вывод, что следы на склоне Роккамонфина также оставили неандертальцы.

На сегодняшний день, вместе с вновь открытыми, на склонах вулкана обнаружен 81 отпечаток различных частей тела древних людей — 74 следа ног, 3 — рук, 1 — ягодиц, 1 — икры, 1 — лодыжки.

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