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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей нашли очень музыкальную сороку (видео)

Птица может имитировать разные звуки.

В середине января в соцсетях стал популярным видеоролик, снятый в городе Блэк-Хилл в австралийском штате Виктория.

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Звезда ролика — талантливая сорока по имени Микки (такое имя ей дали жители района, где она обитает). Микки любит петь и имитировать различные звуки. Но особенно хорошо ей удается издавать звук робота R2D2 из фантастической киносаги «Звездные войны».

Как пояснил автор ролика, сорока очень дружелюбная, и ее знают все соседи в округе. Она отличный имитатор и может легко повторять звуки других птиц, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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