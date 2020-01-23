16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей нашли очень музыкальную сороку (видео)
Птица может имитировать разные звуки.
В середине января в соцсетях стал популярным видеоролик, снятый в городе
Звезда ролика — талантливая сорока по имени Микки (такое имя ей дали жители района, где она обитает). Микки любит петь и имитировать различные звуки. Но особенно хорошо ей удается издавать звук робота R2D2 из фантастической киносаги «Звездные войны».
Как пояснил автор ролика, сорока очень дружелюбная, и ее знают все соседи в округе. Она отличный имитатор и может легко повторять звуки других птиц, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура