Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Прыжок в прошлое: прогулка по Бохиньской железной дороге Возрождается жизнь Бохиньской железнодорожной линии, построенной в начале XX века
Фоторепортажи
50Взгляд на свободу
46Underwater Photography Guide выбрал лучшие подводные снимки года
18:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристы облетают Китай

Их насторожила вспышка нового коронавируса.

Источник: Reuters

Случаи заражением коронавирусом в Китае насторожили российских путешественников: участники туррынка отмечают первые случае отказов от путешествий на курортный остров Хайнань и опасаются падения продаж на всех направлениях юго-восточной Азии. Но рискованные путешественники смогут найти в ситуации плюсы. Турагенты не исключают появления дополнительных скидок до 30% на туры в Хайнань.

Российские туристы начали реагировать на вспышку заболеваемости коронавирусом в Китае, рассказали опрошенные «Ъ» участники туррынка. Так клиенты туроператора «Интурист» вчера аннулировали первые два тура на курортный остров Хайнань в Китае, динамика новых бронирований существенно снизилась. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что на этой неделе спрос на направление сократился до минимума, но аннулированных туров пока нет: «Клиенты активно интересуются ситуацией, звонят менеджерам».

О похожей ситуации говорят в Tez Tour: туристы задают вопросы о развитии ситуации во всей Юго-Восточной Азии, но пока не меняют планов на отпуск.

Сервисы по продаже билетов пока не заметили колебаний. Так в OneTwoTrip «Ъ» пояснили, что статистика компании не отражает изменение настроение потребителей относительно Китая. В Tutu.ru указывают, что я январе в среднем возвращались или обменивались 6% купленных билетов в Китай, что выше среднегодового значения (4%). Но эта динамика схожа с аналогичным периодом прошлого года.

Один из участников рынка сообщил «Ъ», что продажи авиабилетов в Китай на этой недели снизились на 2% год к году, что, по его мнению, находится в пределах обычных колебаний.

Фоторепортаж
Ухань — город, «породивший» смертельный вирус

В конце 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о нескольких случаях пневмонии в китайском городе Ухань, симптомы которой не соотносились с известными вирусами. В январе власти КНР подтвердили, что речь идет о ранее неизвестном типе коронавируса. «Интерфакс» пишет о 617 заболевших, 17 из которых погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Гонконге, Тайване, Макао, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США. В среду с подозрением на коронавирус в клиническую инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге был госпитализирован россиянин, прибывший накануне в аэропорт Пулково из Шанхая, его диагноз не подтвердился. В ВОЗ 22 января началось экстренное заседание чрезвычайного комитета, который должен определить считать ли этот тип коронавируса глобальной угрозой. Сегодня консультации должны продолжиться.

Ростуризм уже проинформировал туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках в связи с новым типом коронавируса. В частности, агентство рекомендовало воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации, а путешествующим по данному направлению туристам незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания. В Роспотребнадзоре рекомендовали избегать посещения рынков, где торгуют животными и морепродуктами, использовать маски, особенно в местах скопления людей, употреблять только термически обработанную еду и бутилированную воду, а также соблюдать требования гигиены.

По оценкам Level.Travel, в конце 2019 года Китай впервые за время наблюдений вошел в десятку наиболее востребованных направлений у организованных российских туристов, сформировав 3% продаж на Новый год.
Читайте также
Россиянка рассказала Лайфу об обстановке в китайском Ухане, охваченном коронавирусом — видео

Динамика связана с ростом спроса на курорт Хайнань, который аналитики называют популярной альтернативой Паттайе и Гоа за счет отмены виз, поддержки китайских властей, внедрения системы all inclusive, а также относительно низкой стоимостью. Так, в Tez Tour цены на новогодние туры в Хайнань при размещении в отеле категории «четыре звезды» начинались от 26,4 тыс. руб.

Ситуация с коронавирусом может отразиться не только на спросе путешественников на поездки на Хайнань. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, туристы и агенты активно интересуются обстановкой на всех курортах юго-восточной Азии. Сегодня в компании прогнозируют замедление темпов продаж на этих направлениях. По оценкам Игоря Блинова, из-за падения спроса при негативном информационном фоне продажи туров, как правило, на несколько недель сокращаются на 25%. При этом он не исключает, что ситуация может вынудить туроператоров существенно изменить ценовую политику относительно Хайнаня. Из-за спада числа бронирований скидки могут достигнуть 30%, что привлечет к направлению более рискованных туристов, прогнозирует господин Блинов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев.

Справка
В мире появился новый смертельный коронавирусЕго уже назвали угрозой для россиян
Читайте также
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Почему угроза близкой ядерной войны нависла над миром?
Госдума вынесла решение по поправке в Конституции в первом чтении
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Российские семьи смогут сэкономить два млн рублей на ипотеке
МВД проверило слова Кадырова об убийстве за оскорбление в Сети
Осужденная израильтянка не стала просить Путина о помиловании
Как выглядит город в Китае, «породивший» смертельный вирус
Астрофизики подтвердили существование излучения Хокинга
В Конституцию предложена поправка о культуре
Здоровье
Девушка с лицом старушки обзавелась новой внешностью У нее редкое генетическое заболевание.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Новости партнеров
Время верить в чудеса. Заветные желания детей должны исполняться
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Новая схема. Теперь от долгов по налогам не скрыться
Gnezdo.ru
Шансов выжить нет: кто был на зловещем борту МАУ
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Будут кардинальные перемены: Мессинг о РФ в 2020г.
Леди
Срочно повторить: тренды из 70-х, актуальные в 2020 году Ностальгия по ушедшим эпохам не перестает волновать сердца дизайнеров.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь