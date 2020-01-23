18:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Туристы облетают Китай
Их насторожила вспышка нового коронавируса.
Случаи заражением коронавирусом в Китае насторожили российских путешественников: участники туррынка отмечают первые случае отказов от путешествий на курортный остров Хайнань и опасаются падения продаж на всех направлениях
Российские туристы начали реагировать на вспышку заболеваемости коронавирусом в Китае, рассказали опрошенные «Ъ» участники туррынка. Так клиенты туроператора «Интурист» вчера аннулировали первые два тура на курортный остров Хайнань в Китае, динамика новых бронирований существенно снизилась. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что на этой неделе спрос на направление сократился до минимума, но аннулированных туров пока нет: «Клиенты активно интересуются ситуацией, звонят менеджерам».
Сервисы по продаже билетов пока не заметили колебаний. Так в OneTwoTrip «Ъ» пояснили, что статистика компании не отражает изменение настроение потребителей относительно Китая. В Tutu.ru указывают, что я январе в среднем возвращались или обменивались 6% купленных билетов в Китай, что выше среднегодового значения (4%). Но эта динамика схожа с аналогичным периодом прошлого года.
Один из участников рынка сообщил «Ъ», что продажи авиабилетов в Китай на этой недели снизились на 2% год к году, что, по его мнению, находится в пределах обычных колебаний.
В конце 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о нескольких случаях пневмонии в китайском городе Ухань, симптомы которой не соотносились с известными вирусами. В январе власти КНР подтвердили, что речь идет о ранее неизвестном типе коронавируса. «Интерфакс» пишет о 617 заболевших, 17 из которых погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Гонконге, Тайване, Макао, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США. В среду с подозрением на коронавирус в клиническую инфекционную больницу им. Боткина в
Ростуризм уже проинформировал туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках в связи с новым типом коронавируса. В частности, агентство рекомендовало воздержаться от посещения города Ухань до стабилизации ситуации, а путешествующим по данному направлению туристам незамедлительно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации в случае возникновения первых признаков заболевания. В Роспотребнадзоре рекомендовали избегать посещения рынков, где торгуют животными и морепродуктами, использовать маски, особенно в местах скопления людей, употреблять только термически обработанную еду и бутилированную воду, а также соблюдать требования гигиены.
Динамика связана с ростом спроса на курорт Хайнань, который аналитики называют популярной альтернативой Паттайе и Гоа за счет отмены виз, поддержки китайских властей, внедрения системы all inclusive, а также относительно низкой стоимостью. Так, в Tez Tour цены на новогодние туры в Хайнань при размещении в отеле категории «четыре звезды» начинались от 26,4 тыс. руб.
Ситуация с коронавирусом может отразиться не только на спросе путешественников на поездки на Хайнань. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, туристы и агенты активно интересуются обстановкой на всех курортах
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев.