Мужчина из ЮАР уже два месяца живет в бочке на столбе

51-летний Вернон Крюгер из города Дуллструм в ЮАР уже более двух месяцев сидит в 500-литровой винной бочке, установленной на 24-метровом столбе.
Залезть туда он решил неспроста. Крюгер надумал побить свой же рекорд, установленный в 1997 году — тогда он провел в бочке 67 дней.
Мужчина забрался в бочку еще в конце ноября 2019 года и 21 января уже официально побил свой рекорд, однако пока спускаться он не планирует. Журналистам мужчина заявил, что хочет просидеть на столбе хотя бы 80 дней, к тому же его тело уже адаптировалось к некомфортным условиям. По ночам он спит, а утром делает гимнастику.
У Крюгера есть мобильный телефон с интернетом, так что скучать ему не приходится. Еду из ресторана ему поднимают наверх, таким же образом он справляет естественную нужду, отправляя все на землю в ведре.
Несмотря на протесты жены и детей, мужчина сдаваться не собирается и чувствует себя вполне комфортно.