На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.
«Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю «Часов Судного дня», — приводятся в документе слова главы «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.
В церемонии демонстрации часов принял участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.
В качестве причин ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Выступая на церемонии демонстрации часов, Бронсон добавила, что последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы работы сдерживания угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.
«Мы стремительно теряем наши достижения в ядерной сфере, и последние события только доказывают, что мы в 100 секундах от полуночи», — сказала профессор Института международной политики в сфере науки и технологий Шэрон Скассони.
В частности, она назвала выход США из ядерной сделки с Ираном и последующий постепенный отход Тегерана от соблюдения ее условий вплоть до недавнего заявления о том, что он более не чувствует себя связанным соглашением. Последующий запуск манизма урегулирования споров в рамках соглашения также получил отрицательную оценку.
«В этом году может произойти не только полный распад ядерной сделки с Ираном, но и серьезный удар по договору о ядерном нераспространении», — сказала эксперт.
Кроме того, она обратила внимание на отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
«До сих пор обе стороны сохраняли положительное отношение к переговорам, но, кажется, председатель Ким потерял веру в переговорные способности президента Трампа», — считает Сквассони.
Она отметила выход США из ДРСМД в 2019 году и то, что США до сих пор не определились с продлением СНВ-3, несмотря на призывы России к этому с 2017 года.
«Несмотря на то что это простой шаг и он выгоден США. Без СНВ-3 и его продления новая российская ядерная гиперзвуковая ракета “Авангард” будет вне ограничений», — сказала профессор.
В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от «ядерного катаклизма» на 17 минут.
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