Астрофизики подтвердили существование излучения Хокинга

«Согласно общей теории относительности Эйнштейна, ничто не может вырваться из объятий черной дыры, как только оно прошло точку невозврата, известную как горизонт событий, — объясняет один из исследователей, профессор физики и астрономии в Университете Уотерлу Ниаеш Афшорди. — Ученые думали так в течение длительного времени, пока Стивен Хокинг не доказал, что это правило не распространяется на квантовые частицы. На таком масштабе наблюдается туннелирование, которое позволяет частицам покидать черную дыру. Это излучение впоследствии получило имя Хокинга».
Но доказать этот факт экспериментально ученые не могли до первого обнаружения гравитационных волн. Гипотеза состояла в том, что если излучение Хокинга действительно существует вокруг черных дыр, то часть гравитационных волн будет отскакивать от него, как от щита, создавая своего рода эхо.
В новом исследовании астрофизики впервые смогли зафиксировать это явление. Для этого ученые использовали все доступные данные наблюдений гравитационных волн, начиная с первого столкновения нейтронных звезд GW170817, записанного детекторами LIGO и Virgo.
Авторы действительно увидели эхо от гравитационных волн в нескольких случаях и сравнили его с математической моделью, которая была построена ранее.
Оказалось, что реальное эхо вполне совпадает с моделируемым, что доказывает существование излучения Хокинга.
«Наши результаты все еще предварительные, потому что есть очень небольшое шанс, что наблюдаемое нами явление вызвано случайным шумом в детекторах. Но этот вариант очень маловероятен, и он снижается с каждым найденным нами примером такого события, — резюмировал Афшорди. — Теперь, когда мы знаем, что надо искать, можно обнаружить больше примеров и получить гораздо более надежное подтверждение нашей интерпретации этих сигналов».