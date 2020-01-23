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23:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полиция отключается от Windows

МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, при этом для госорганов зачастую важнее безопасность, чем решение сложных технических задач, указывают эксперты.

МВД России закупило у системного интегратора Tegrus (входит в группу Merlion) 31 тыс. лицензий ОС Astra Linux, а также системные блоки и мониторы HP на 1,4 млрд руб., рассказали в компании Astra Linux. Из этой суммы непосредственно на лицензии ОС пришлось более 180 млн руб., уточнил собеседник, знакомый с ситуацией. Таким образом, каждая из них могла стоить около 5,9 тыс. руб. Это крупнейшая единовременная закупка ОС Astra Linux. Ранее ее уже закупали силовые органы: в ходе нескольких закупок в совокупности 100 тыс. лицензий приобрело Минобороны, 50 тыс.— Росгвардия.

В Astra Linux сообщили «Ъ», что уже проводят дистанционное обучение по поддержке ОС для сисадминов МВД — в первом этапе приняли участие 135 сотрудников органов по всей России, планируется еще три волны обучения.
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Стоимость техподдержки и обновления ОС, как правило, составляет 35−50% от стоимости лицензии в год, эти услуги МВД будет оказывать компания AT Consulting, рассказали в Astra Linux. Это скандально известный участник IT-рынка: весной 2019 года было прекращено уголовное дело о коррупции и должностных злоупотреблениях при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД, в котором как один из подрядчиков был замешан основатель AT Consulting Сергей Шилов (см. «Ъ» от 24 мая 2019 года).

Закупки подобного масштаба формируют спрос на рынке, но их объем пока далек от потенциала, отмечает Владислава Васильева — гендиректор «НТЦ ИТ Роса», разрабатывающего отечественную ОС Rosa Linux.

По минимальным подсчетам, объем потенциального рынка отечественных ОС составляет 32,2 млрд руб., считает она.

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин называет сопоставимыми по масштабу проекты по внедрению системы единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС, медицинских и образовательных систем в регионах. ЕГР ЗАГС работает на ОС «Альт», также она обслуживает более 70 тыс. рабочих мест в медицинских и 60 тыс.— в образовательных госструктурах, уточняет гендиректор «Базальт СПО», разрабатывающего ОС «Альт», Алексей Смирнов.

Реальную стоимость вложения стоит считать с учетом цены за дальнейшее обслуживание, отмечает президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев. С учетом того, что у Microsoft в стоимость ОС обычно сразу входит годовая техподдержка, закупку МВД Astra Linux можно назвать недорогой, но разница в стоимости с Windows не такая большая, как могло бы ожидаться, полагает он.

В целом от отечественных ОС госструктуры ожидают большей безопасности за меньшую стоимость, при этом сотрудникам МВД компьютер вряд ли нужен для решения технически сложных задач, поэтому в этом случае переход на ОС Astra Linux — хорошее решение, заключает господин Ермолаев.
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Полностью отечественных универсальных ОС в России пока нет, есть лишь сборки на базе Linux, отмечает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

«У нас появится своя ОС, если “Лаборатория Касперского” или кто-то еще выведет на рынок свой продукт, а пока используем софт с открытым кодом», — поясняет господин Комлев.

По его словам, процесс перехода госорганов на такие продукты пока не отлажен, нет типовых рекомендаций о том, сколько нужно закладывать в цену контракта на переобучение ведомства. Он отмечает, что если сотрудникам ведомств удастся адаптироваться к Linux в первый год, то дальше работать на нем уже будет дешевле, чем на Windows.

Юлия Степанова

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8 февраля 2018© Ньюстюб
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