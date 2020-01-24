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00:06 (мск), источник: "Российская газета"

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры. Бумаги были рассекречены еще 15 лет назад, однако в открытый доступ попали только сейчас. Об этом сообщают журналисты программы «Специальный репортаж» телеканала «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

Особое внимание к себе привлек 4-страничный доклад американской разведки от 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». Вот как характеризуется в документе Бандера: «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина».

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Также в докладе детально рассказывается о преступлениях, совершенных на оккупированной Германией территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования “государства” Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

Сам доклад подписан следующим образом: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников».

Напомним, что антисемитизм и террор в отношении евреев являлся одной из составляющих идеологии украинского националистического движения под руководством Степана Бандеры. В 1940—1950 гг. он руководил Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА).

В январе 2010 года бывший президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины. Правда, впоследствии это решение было отменено судом. Сегодня попытки Киева героизировать националиста вызывают острую критику в России, Израиле, Польше и других странах.

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