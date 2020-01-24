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14:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина

Из бюджета ФРГ «в качестве гуманитарного жеста» выделяется €12 млн.

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Как стало известно «Ъ», в ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке «ныне здравствующих блокадников Ленинграда». Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

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О намерении немецкой стороны выделить €12 млн стало известно год назад из совместного заявления министров иностранных дел РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Оно было опубликовано по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. По словам министров, средства выделяются из бюджета ФРГ в качестве «гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников».

Как отмечал тогда официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, такой шаг должен стать еще одним свидетельством того, что «Германия осознает свою историческую ответственность».

Как рассказали «Ъ» в Комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, консультации по реализации «добровольного гуманитарного жеста» проходили еще с середины 2018 года при участии внешнеполитических ведомств двух стран, а также профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга.

Выделенная сумма распределена между двумя проектами. Основная часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек.

«Выбор был сделан совместно (с немецкой стороной.— “Ъ”). Это учреждение, помимо прочего, широко вовлечено в оказание медицинских услуг для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, что отвечает духу инициативы немецкой стороны, — пояснили “Ъ” в Комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.— Немецкая делегация неоднократно посещала госпиталь, знакомилась с материально-технической базой и оснащением медицинским оборудованием, проводились встречи с руководством госпиталя. Официальные встречи с немецкой стороной проводились в нашем комитете. Потребности медицинского учреждения были представлены руководством госпиталя с проработкой предварительной сметы и обоснованиями».

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Ранее агентство ТАСС сообщало о планах переоснащения и дооснащения реабилитационных отделений госпиталя для ветеранов войн, а также стерилизационного отделения, операционного блока и Центра анестезиологии и реанимации. При этом госпиталь получит не деньги, а сразу медтехнику и оборудование. Оператором проекта с немецкой стороны выступит Германское общество международного сотрудничества (GIZ) — именно оно уполномочено Министерством иностранных дел ФРГ заниматься закупками и поставками по проекту.

«Все детали договоренностей будут закреплены в соглашении о реализации проекта, которое в ближайшее время планируется заключить между GIZ и СПб ГБУЗ “Госпиталь для ветеранов войн”», — говорится в комментарии комитета. По данным «Ъ», соглашение должно быть подписано уже в начале следующей недели.

Кроме того, часть средств (по данным КВС, до 10% от общей суммы) пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла (Петрикирхе на Невском проспекте). По данным «Ъ», работу предполагается вести по трем направлениям.

Первое и основное — организация поездок в Санкт-Петербург для специалистов, школьников и студентов из Германии, их знакомство с историей блокады, памятными местами и ветеранами.

Второе — академическая и просветительская деятельность, организация учебных семинаров и дискуссий. И третье — оказание помощи ветеранам-блокадникам при участии волонтеров из России и Германии. Деятельность по трем направлениям может быть запущена после подписания всех документов, при этом пилотная фаза проекта уже прошла в 2019 году.

Галина Дудина

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