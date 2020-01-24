14:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Блокадники Ленинграда получат поддержку из Берлина
Из бюджета ФРГ «в качестве гуманитарного жеста» выделяется €12 млн.
Как стало известно «Ъ», в ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке «ныне здравствующих блокадников Ленинграда». Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в
О намерении немецкой стороны выделить €12 млн стало известно год назад из совместного заявления министров иностранных дел РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Оно было опубликовано по случаю 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. По словам министров, средства выделяются из бюджета ФРГ в качестве «гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников».
Как отмечал тогда официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, такой шаг должен стать еще одним свидетельством того, что «Германия осознает свою историческую ответственность».
Как рассказали «Ъ» в Комитете по внешним связям администрации
«Выбор был сделан совместно (с немецкой стороной.— “Ъ”). Это учреждение, помимо прочего, широко вовлечено в оказание медицинских услуг для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников, что отвечает духу инициативы немецкой стороны, — пояснили “Ъ” в Комитете по внешним связям администрации
Ранее агентство ТАСС сообщало о планах переоснащения и дооснащения реабилитационных отделений госпиталя для ветеранов войн, а также стерилизационного отделения, операционного блока и Центра анестезиологии и реанимации. При этом госпиталь получит не деньги, а сразу медтехнику и оборудование. Оператором проекта с немецкой стороны выступит Германское общество международного сотрудничества (GIZ) — именно оно уполномочено Министерством иностранных дел ФРГ заниматься закупками и поставками по проекту.
«Все детали договоренностей будут закреплены в соглашении о реализации проекта, которое в ближайшее время планируется заключить между GIZ и СПб ГБУЗ “Госпиталь для ветеранов войн”», — говорится в комментарии комитета. По данным «Ъ», соглашение должно быть подписано уже в начале следующей недели.
Кроме того, часть средств (по данным КВС, до 10% от общей суммы) пойдет на создание в
Второе — академическая и просветительская деятельность, организация учебных семинаров и дискуссий. И третье — оказание помощи
Галина Дудина