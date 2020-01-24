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05:36 (мск), источник: Известия

Студентам разрешат выбирать новую специальность после второго курса

В 2021 году в рамках пилотного проекта студенты некоторых регионов получат возможность менять специальность после второго курса обучения, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

Источник: Известия

Если в настоящее время университеты вводят подобную практику по собственному выбору, то в будущем, по поручению президента России Владимира Путина, такая возможность будет закреплена на законодательном уровне.

В 2022 году возможность смены специальности в процессе учебы планируется распространить по всей стране, поскольку в ней много очевидных плюсов. В частности, она позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.

По мнению экспертов, внедрение новой схемы потребует изменения образовательного госстандарта. Кроме того, на первом этапе учащиеся смогут выбирать только смежные направления.

На необходимость менять ФГО, делать его более гибким и вариативным, указала заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Сегодня студент не может перейти, например, с исторической специальности на химическую, где уже с первого курса начинаются профильные предметы.

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