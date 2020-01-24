Прививка от рака. Специалисты предлагают вакцинировать всех россиянок

Уже сегодня от опухоли этого вида умирает до шести с половиной тысяч россиянок в год, а пятилетняя выживаемость уменьшилась с 72,6 процента в 2000 году до 65,9 в 2018-м. В то же время это едва ли не единственный вид рака, от которого можно защититься сделанной вовремя прививкой.
РИА Новости разбирается, как действует противораковая вакцина и надо ли ее включать в Национальный календарь прививок.
Европейские онколидеры
«В России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность — на шестом. В целом по миру это не самые высокие показатели, если, скажем, сравнивать со странами Южной Америки или Африки. Но в Европе мы, к сожалению, в числе лидеров. И в ближайшее десятилетие заболеваемость будет только расти. По нашим прогнозам, к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев рака шейки матки на сто тысяч населения», — рассказал РИА Новости президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Давид Заридзе.
Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки выявляются в Карелии.
Согласно данным международного сборника «Рак на пяти континентах», заболеваемость в этом российском регионе вполне на уровне стран Южной Америки, считающихся тут чемпионами.
Ежегодно в Карелии фиксируют 31 новый случай болезни на сто тысяч женского населения. Кроме того, еще два российских канцер-регистра — Архангельской и Челябинской областей — вошли в десятку лидеров в европейском регионе.
Обезвредить вирус
Практически всегда причиной злокачественных опухолей шейки матки выступает вирус папилломы человека (ВПЧ). Также его считают ответственным за 95 процентов случаев рака анального канала и 70 процентов диагнозов рака глотки и ротовой полости у мужчин. По прогнозам НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, до 2030 года ВПЧ будет одной из самых значимых причин роста смертности от рака в стране.
«Вирусов папилломы человека около двухсот разновидностей. Канцерогенными считаются 15, но самые опасные из них, так называемые типы высокого риска, — 16-й и 18-й. Именно они входят в состав четырехвалентной вакцины от ВПЧ, разработанной в начале 2000-х годов. Прививка также защищает от вирусов шестого и одиннадцатого типов, считающихся возбудителями очень распространенного венерического заболевания — остроконечной кондиломы. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вакцина высокоэффективна. Сразу несколько рандомизированных клинических исследований показали: у женщин, привитых в 12−13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации вообще не выявляется никакой предопухолевой или опухолевой патологий шейки матки. При этом в контрольных группах, участниц которых не иммунизировали, фиксируется достаточно высокая заболеваемость предраковыми образованиями шейки матки, так называемыми цервикальными интраэпителиальными неоплазиями», — отмечает Давид Заридзе.
Наблюдение за привитыми подростками показало, что вакцина безопасна. Самый распространенный побочный эффект — болезненность в месте укола.
Очень редко встречались незначительные неврологические последствия — например, головная боль фиксировалась только у четырех из ста тысяч привитых.
В 2016 году появились данные, что вакцина от ВПЧ может вызывать повреждения мозга у мышей. Однако специалисты раскритиковали результаты этого исследования, назвав их лженаучными и указав, что эксперимент выполнялся с серьезными ошибками. Так, вакцина вводилась животным в комплексе с токсинами, а ее дозировка была слишком высока, чтобы говорить, что повреждения мозга — результат иммунизации. Два года спустя статью с описанием эксперимента отозвали из журнала.
Рак, которого можно избежать
Первой страной, массово прививающей от ВПЧ, стала Австралия: с 2007 года там вакцинируют девочек-подростков, а с 2013-го и мальчиков. За десять лет уровень инфицированности вирусом среди австралийских женщин в возрасте от 18 до 24 лет сократился почти в 20 раз — с 22,7 процента до 1,5 процента, предраковых патологий и рака шейки матки стало в два раза меньше. По прогнозам специалистов, уже к 2030 году в стране будет не более четырех новых случаев заболевания на сто тысяч человек. А к 2066-му рак шейки матки может полностью исчезнуть с Зеленого континента.
«Данные австралийской национальной программы по иммунизации — это не результаты исследований, это уже практика. И мы видим, что вакцинация привела к полной эрадикации (исчезновению. — Прим. ред.) ВПЧ среди привитых. Среди невакцинированных тоже снизился уровень инфицированности, потому что при таком масштабном охвате населения заработал коллективный иммунитет. Инфекции стало сложнее распространяться. Более того, есть данные, что уменьшилась инфицированность и другими типами вируса папилломы человека — не только теми, что включены в состав вакцины», — поясняет профессор Заридзе.
К 2020 году 98 стран внесли вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок — как минимум для девочек-подростков. В некоторых государствах иммунизируют и мальчиков. Россия в этот список пока не входит, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12−13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках.
«Мы потеряли 12 лет и до сих пор ничего не делаем. Хотя пример той же самой Австралии говорит, что пора действовать. Вакцинация от ВПЧ должна быть бесплатной. Необходим научно обоснованный протокол ее применения. Сейчас уже есть данные, что прививки защищают не только подростков, но и взрослых женщин. Если их вакцинировать до 35−40 лет, то уровень инфицирования ВПЧ снижается, хотя и не так значительно, как среди тех, кто был иммунизирован в 12−13 лет. Эффективность такой программы зависит от многих факторов и в первую очередь от охвата населения. Требуется не менее 75−80 процентов девочек и мальчиков, проживающих в регионе, где прививают от ВПЧ. Программа профилактики рака шейки матки наряду с вакцинацией должна включать и скрининг с тестированием на инфицированность ВПЧ», — подчеркивает онколог.
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