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14:28 (мск), источник: ТАСС

Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина

Ей было 92 года.

Источник: РИА "Новости"

РЯЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/. Хирург-проктолог Алла Левушкина, которая являлась старейшим в России практикующим хирургом, умерла в Рязани на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве Рязанской области.

Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет.
Минздрав Рязанской области

В 2014 году ей вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы № 11.

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