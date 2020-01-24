14:28 (мск), источник: ТАСС
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина
Ей было 92 года.
РЯЗАНЬ, 24 января. /ТАСС/.
Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет.
В 2014 году ей вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».
Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы № 11.