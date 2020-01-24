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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне поймали крысу размером с бобра

Россияне из поселка Эммаус в Тверской области поймали в своем доме крысу-гиганта размером с бобра. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Жильцы частного дома впервые заметили грызуна на кухне, когда он пытался утащить оставленные там конфеты. Крыса была очень большой, ее размер можно было сравнить с бобром или барсуком. В поисках пищи она устроила погром в комнате.

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По информации новостного портала «Афанасий-Бизнес», животное поймали и в тот же день убили. В сюжете тверского телеканала его назвали «корабельной крысой».

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Заведующий кафедрой зоологии и физиологии ТвГУ Андрей Зиновьев сказал в интервью, что это нетипичный размер для крыс. Он предположил, что грызун смог вырасти до таких размеров благодаря тому, что все это время находился в благоприятных условиях и не голодал.

В сюжете предупредили, что крысы — переносчики чумы и других опасных болезней. Поэтому загонять их в угол и тем более ловить руками специалисты не советуют. В этом случае крыса может не только укусить, но и попытаться напасть.

Ранее жители шведского города Сундсвалль пожаловались на нашествие крыс, которые, по утверждению очевидцев, были размером с кошек. Местные власти предупредили об опасности этих грызунов и порекомендовали держать двери и окна закрытыми. Предполагают, что причиной огромного числа аномально крупных крыс стал центр утилизации, который находится в процессе переезда.

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