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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает танцующие фигурки и абстрактные картины из веток

Его работы выставлены в музеях по всему миру.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Лондонский художник Крис Кенни долгое время рисовал абстрактные картины, главной темой которых были деревья. Но настоящую славу он получил благодаря своему необычному увлечению.

Гуляя по парку, Кенни начал собирать необычные веточки, которые напоминали ему человеческие фигурки. Так и появилась на свет серия работ Twig («Веточка»).

Из найденных веточек и прутиков художник создает портреты и фигурки людей, а также абстрактные картины и сложные композиции, которые уже пополнили коллекции музеев по всему миру.

Екатерина Гура

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