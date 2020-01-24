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15:28 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Жизнь среди вечной мерзлоты

В Якутию вернулась привычная зимняя погода.

Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев

В начале января даже эту часть России накрыло аномальное тепло. В новогодние праздники температура была выше нормы на 20 градусов. На этой неделе в Якутске снова минус 30 по Цельсию. Как живёт город — в фотогалерее DV.

Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев

Республика Саха — самое холодное место на планете, где живёт человек. Морозы в некоторых населённых пунктах здесь могут доходить до минус 60.

Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Зимой в городе стоит густой, как молоко, смог — местные называют его туманом. Он образуется из всех испарений, которые производят предприятия и автотранспорт.
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев

Причина его появления в том, что при экстремально низких температурах и почти полном отсутствии ветра в самые холодные зимние месяцы более тяжёлые фракции в воздухе просто не могут быстро перемещаться.

Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев

Несмотря на такие экстремальные условия, люди живут обычной жизнью, ждут автобуса на остановке, ходят на работу, делают покупки на рынке. В основном здесь продают рыбу, мясо, но можно найти даже ягоды, фрукты и овощи, разумеется, замороженные.

Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
Источник: Светлана Павлова и Макс Авдеев
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