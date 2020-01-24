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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Ученые создали протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Китайские ученые сообщили о создании нового защитного покрытия на природной основе — пептидного лака, который предотвращает образование кариеса и способствует восстановлению зубов. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Источник: oswaldoruiz/СС0

По данным Всемирной организации здравоохранения, зубной кариес — самое распространенное на планете неинфекционное заболевание. Традиционное лечение зубного кариеса заключается в удалении нарушенных тканей зуба и заполнении образовавшихся пустоты специальными материалами — зубной амальгамой или композитной пластмассой.

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Китайские ученые под руководством Цюань Ли Ли (Quan Li Li) из Аньхойского медицинского университета решили использовать для предотвращения кариеса механизмы, заложенные природой.

Зубная эмаль не восстанавливается сама по себе, а разрушается она при механическом либо микробном повреждении. Против второго эволюция создала неплохой защитный механизм, в виде антимикробных пептидов, содержащихся в слюне человека. Они обволакивают зубы пленкой, препятствующей проникновению вредителей.

Однако современная диета с большим количеством сахара провоцирует слишком бурный рост микробов, и природная пленка оказывается слишком слабой перед их напором.

Ученые поставили перед собой задачу разработать на основе природного антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами, новый материал, который будет предотвращать заселение поверхности зуба налетообразующими бактериями, снизит разрушение зубной эмали, а в идеале — и будет ее восстанавливать, запустив процесс реминерализации.

Пептид H5 способен всасываться зубной эмалью и убивать широкий спектр бактерий и грибов.

Для стимулирования реминерализации ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, которая, по мнению исследователей, способна привлечь больше ионов кальция для восстановления эмали, чем естественный H5.

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Эксперимент на коренных зубах человека показал, что модифицированная версия пептина лучше впитывается в поверхность зуба, дольше противостоит микробам и защищает зубы от деминерализации. При достаточном слое пептидного покрытия и его регулярном обновлении микробы будут погибать до того, как доберутся до эмали, а сама эмаль будет успевать восстанавливаться.

Авторы назвали новое антикариесное покрытие пептидным лаком. Он не лечит зубы и не затягивает кариозные полости, но зато успешно борется с их создателями — бактериями.

Ученые считают, что в ближайшем будущем пептидный лак станет таким же обязательным средством ежедневной гигиены зубов, как и зубная паста.

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