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16:46 (мск), источник: ТАСС

«Слабое звено» возвращается на экраны

Вести телеигру будет Мария Киселева.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир, премьера состоится 14 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе телеканала «Мир».

Вести телеигру продолжит трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

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«Съемки новых выпусков шоу начались после новогодних каникул, до конца 2020 года канал планирует снять 32 эпизода», — сказали в пресс-службе.

Генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин заметил, что зрителей ждет практически игра на выживание: чтобы набрать баллы, команде нужны сильные игроки, но победитель только один, поэтому участники начинают хитростью избавляться от конкурентов.

«Я чувствую драйв и энергию. От новых выпусков ожидаю свежего воздуха. Давайте дождемся программы в эфире, чтобы понять, что это означает», — рассказала в свою очередь Киселева.

«Слабое звено» является адаптацией британского формата The Weakest Link, ставшего популярным в 40 странах мира. На российские экраны шоу впервые вышло в 2001 году.

Авторы обещают зрителю новую телевизионную картинку, но классический сценарий и образ ведущей. Участником «Слабого звена» может стать каждый желающий, телеканал запустил специальный сайт, на котором зрители смогут проверить свои силы.

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