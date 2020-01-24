16:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Школы отказались от ребенка из-за необычной прически
Несколько британских школ отказались от ребенка
Англичанка Бонни Миллер (Bonnie Miller) рассказала о дискриминации, которой постоянно подвергается ее восьмилетний сын Фарук Джеймс (Farouk James). Женщина пожаловалась, что ей было крайне сложно устроить сына в хорошую среднюю школу
«Почему в таком юном возрасте мы уже прививаем детям мысль о том, что длинные волосы у мальчика говорят о
Фарук Джеймс стал популярным благодаря волосам
Сейчас выпрямленные волосы Джеймса спускаются ниже поясницы. Чтобы они оставались объемными, он моет их минеральной водой и каждый раз использует полбанки кондиционера. Когда ведущие спросили мальчика, что он думает о своей прическе, он ответил, что любит ее и не хотел бы ее менять.
В мае 2019 года обладатель аномально густых и длинных волос из Бразилии пожаловался на издевательства и дискриминацию