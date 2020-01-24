Поссум в австралийском офисе стал новым мемом (фото)

Научный работник Бри Блейкман из Австралийского национального университета в Канберре опубликовала в Twitter пост о необычном происшествии, подключившимся с ней на работе. Придя утром в свой офис, она обнаружила его разгромленным, а вскоре увидела и виновника беспорядка.
Хулиганом оказался крошечный поссум, который провалился сквозь потолок, перевернул кабинет вверх дном, а потом спрятался на столе за компьютером.
Бри удалось сфотографировать малыша, и его безнадежный и напуганный вид оказался близок очень многим. Через считанные часы пост стал вирусным, а фото поссума превратилось в мем о нелюбимой работе, тяжелых понедельниках и повседневных проблемах.
Кстати, животное в офисе пытались поймать более двух суток. Специалисты разложили по кабинету свежие фрукты и клетку, куда должен был попасть зверек. Но у поссума были другие планы: плотно перекусив, он самостоятельно покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении, пишет Bored Panda.