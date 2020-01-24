Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Марианские хроникиКак покоряли «бездну Челленджера»
Фоторепортажи
12Ухань — город, «породивший» смертельный вирус
8В Венеции пересохли каналы
18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поссум в австралийском офисе стал новым мемом (фото)

В нем каждый офисный работник узнает себя.

Научный работник Бри Блейкман из Австралийского национального университета в Канберре опубликовала в Twitter пост о необычном происшествии, подключившимся с ней на работе. Придя утром в свой офис, она обнаружила его разгромленным, а вскоре увидела и виновника беспорядка.

Хулиганом оказался крошечный поссум, который провалился сквозь потолок, перевернул кабинет вверх дном, а потом спрятался на столе за компьютером.

Я вошла в свой кабинет и подумала, что кто-то в него вломился, потому что он выглядел так, будто его разгромили. А затем я увидела этого милейшего малыша, который прятался за компьютером

Бри удалось сфотографировать малыша, и его безнадежный и напуганный вид оказался близок очень многим. Через считанные часы пост стал вирусным, а фото поссума превратилось в мем о нелюбимой работе, тяжелых понедельниках и повседневных проблемах.

Когда тебе не хочется работать, но все равно придется сидеть в офисе еще час
Выражение моего лица, когда я пытаюсь закончить черновик диссертации
Когда ты думал, что у тебя осталось достаточно денег на подарочной карте для покупки, но кассир говорит другое
Когда опоздал на последний автобус и ждешь, пока мама заберет тебя
Когда у тебя закончилась туалетная бумага и ты попросил маму и принеси тебе новый рулон
Может быть, если я не буду двигаться, они меня не заметят
Прежде на вас не обращали внимания в классе, но учитель просит вас ответить на вопрос

Кстати, животное в офисе пытались поймать более двух суток. Специалисты разложили по кабинету свежие фрукты и клетку, куда должен был попасть зверек. Но у поссума были другие планы: плотно перекусив, он самостоятельно покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией
Путин поднял фуражку офицера палестинского караула (видео)
Пенсионные накопления россиян обложат налогом
Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина
В Тверской области поймали крысу размером с бобра (видео)
Медведев отказался от кабинета Брежнева ради особняка Морозова
Прививка от рака: всех россиянок предлагают вакцинировать
Здоровье
Собака погибла после укуса пьяного мужчины Инцидент произошел в Гане.
Hi-Tech
4G и LTE — есть ли разница? Обманывают ли нас маркетологи?
Кино
Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей Юлия Александрова, появившаяся вместе с популярным певцом в комедии «(Не)идеальный мужчина», рассказала о ревности со стороны его поклонниц
Авто
Любителей Kia обманули с ценами на новый кроссовер Seltos В декабре российский офис Kia раскрыл ценник одной модификации — с двухлитровым мотором, вариатором, передним приводом и в комплектации Luxe за 1 349 900 рублей
Новости партнеров
Маткапитал будут выдавать после рождения первого ребенка
От любви до ненависти. Итоги года для «Единой России»
Материнский капитал будут давать на рождение первого ребенка
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Популярные темы на «Детях»
плач ребенка доводит меня до истерики 263
Литература в школе 222
С новым годом крысы! 116
Работа 106
Леди
Балерина Екатерина Березина: «У меня нет специальных диет» Пока ты собираешься на спектакль, можно подробнее узнать о ее рационе, тренировках и умении расслабляться.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь