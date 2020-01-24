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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый флешмоб: знаменитости показывают, как ведут себя в разных соцсетях

Запустила флешмоб американская кантри-певица и актриса Долли Партон.

Долли Партон в середине января в честь своего 74-летия опубликовала в соцсетях забавный коллаж, на котором показала, «как выглядит в разных соцсетях».

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Фото вызвало большой ажиотаж и практически сразу же превратилось в мем и своеобразный флешмоб, к которому присоединились пользователи соцсетей, в том числе и многие знаменитости.

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Екатерина Гура

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