17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый флешмоб: знаменитости показывают, как ведут себя в разных соцсетях
Запустила флешмоб американская
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Запустила флешмоб американская
Долли Партон в середине января в честь своего 74-летия опубликовала в соцсетях забавный коллаж, на котором показала, «как выглядит в разных соцсетях».
Фото вызвало большой ажиотаж и практически сразу же превратилось в мем и своеобразный флешмоб, к которому присоединились пользователи соцсетей, в том числе и многие знаменитости.
#DollyPartonChallenge— ESA (@esa) January 24, 2020
Yes, it's Friday. pic.twitter.com/kOqHHd1ArB
Екатерина Гура