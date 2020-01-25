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06:30 (мск), источник: Интерфакс

Объявлены лауреаты премии «Золотой орел»

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Обладателем гран-при стал «Текст» Клима Шипенко, Александр Петров и Виктория Мирошниченко получили награды за лучшие роли.

Источник: Агентство «Москва»

Кинокартина «Текст» режиссера Клима Шипенко стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм». Конкуренцию ему составили выдвинутый ранее от России на «Оскар» и попавший в его шорт-лист фильм Кантемира Балагова «Дылда», «Бык» Бориса Акопова, работа Валерия Тодоровского «Одесса» и широко прошедший в российском прокате «Т-34» Алексея Сидорова.

В номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» обладателем награды стал «Король лев» Джона Фавро (США).
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Актеры Александр Петров и Виктория Мирошниченко стали лауреатами премии за лучшие актерские работы в кино.

Петров удостоен награды за фильм «Текст», в категории «Лучшая мужская роль» он был представлен дважды — второй раз за фильм «Т-34». Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме «Бык». Мирошниченко получила «Орла» в аналогичной женской номинации за фильм «Дылда». Также на эту награду претендовали Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).

Лауреатом в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал Иван Янковский за роль в фильме «Текст». Награду в категории «Лучшая женская роль второго плана» забрала Евгения Брик («Одесса»).

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук стал Алексей Сидоров за фильм «Т-34».

На награду в этой номинации также претендовали Кантемир Балагов («Дылда») и Клим Шипенко («Текст»). Приз за лучший сценарий также получил Сидоров («Т-34»).

«Очень приятно. Эта категория уже не такая личная, поэтому я могу продолжить свои благодарности: спасибо киноакадемии, мне очень важно вообще признание, потому что зрительское картина и так получила… слава русскому оружию, которое вдохновляло нас сделать этот фильм, меня лично», — сказал Сидоров.

Обладателем почетного «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф стала народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих.

Я благодарю академию за этот замечательный приз, за вклад, но при этом смущена, потому что мой вклад в кинематограф невелик. Я очень поздно начала сниматься, театр забирал упорно назад, не отпускал… я все-таки театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь.
Алиса Фрейндлих
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С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Фильмы с ее участием вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Наиболее известна она по картинам: «Соломенная шляпка» (1974), «Агония» (1974), «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Сталкер» (1979), «Жестокий романс» (1984), циклу фильмов «Женская логика» и фильму «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009).

Церемония вручения премии проходила вечером в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.

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