06:30 (мск), источник: Интерфакс
Объявлены лауреаты премии «Золотой орел»
Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Обладателем
Кинокартина «Текст» режиссера Клима Шипенко стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм». Конкуренцию ему составили выдвинутый ранее от России на «Оскар» и попавший в его
Актеры Александр Петров и Виктория Мирошниченко стали лауреатами премии за лучшие актерские работы в кино.
Петров удостоен награды за фильм «Текст», в категории «Лучшая мужская роль» он был представлен дважды — второй раз за фильм «Т-34». Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме «Бык». Мирошниченко получила «Орла» в аналогичной женской номинации за фильм «Дылда». Также на эту награду претендовали Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).
Лауреатом в категории «Лучшая мужская роль второго плана» стал Иван Янковский за роль в фильме «Текст». Награду в категории «Лучшая женская роль второго плана» забрала Евгения Брик («Одесса»).
На награду в этой номинации также претендовали Кантемир Балагов («Дылда») и Клим Шипенко («Текст»). Приз за лучший сценарий также получил Сидоров («Т-34»).
«Очень приятно. Эта категория уже не такая личная, поэтому я могу продолжить свои благодарности: спасибо киноакадемии, мне очень важно вообще признание, потому что зрительское картина и так получила… слава русскому оружию, которое вдохновляло нас сделать этот фильм, меня лично», — сказал Сидоров.
Обладателем почетного «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф стала народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих.
Я благодарю академию за этот замечательный приз, за вклад, но при этом смущена, потому что мой вклад в кинематограф невелик. Я очень поздно начала сниматься, театр забирал упорно назад, не отпускал… я
все-такитеатральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь.
С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Фильмы с ее участием вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Наиболее известна она по картинам: «Соломенная шляпка» (1974), «Агония» (1974), «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Сталкер» (1979), «Жестокий романс» (1984), циклу фильмов «Женская логика» и фильму «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009).
Церемония вручения премии проходила вечером в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».
«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и