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05:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес. Об сообщает The New York Times.

Источник: Reuters

Санчес заработал на соглашении с National Enquirer около 200 тысяч долларов. Факт сделки подтвердила и компания American Media, которая владеет таблоидом.

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В феврале прошлого года Безос заявил, что National Enquirer угрожал обнародовать его интимные фото и переписку. В качестве доказательства миллиардер привел сообщения адвоката компании American Media.

Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с журналисткой Лорен Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе с женой Маккензи. Тогда богатейший в мире человек решил, что этот скандал произошел по политическим мотивам. Он инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media.

В начале января стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес.

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