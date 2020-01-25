Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Санчес заработал на соглашении с National Enquirer около 200 тысяч долларов. Факт сделки подтвердила и компания American Media, которая владеет таблоидом.
В феврале прошлого года Безос заявил, что National Enquirer угрожал обнародовать его интимные фото и переписку. В качестве доказательства миллиардер привел сообщения адвоката компании American Media.
Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с журналисткой Лорен Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе с женой Маккензи. Тогда богатейший в мире человек решил, что этот скандал произошел по политическим мотивам. Он инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media.
В начале января стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес.