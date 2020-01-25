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05:01 (мск), источник: RTVi

Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures. Об этом 24 января сообщает Hollywood Reporter.

Источник: AP 2020

Он потребовал от создателей картины $300 миллионов. Он обвиняет студию в том, что руководство компании скрыло от него факт незаконного финансирования. По словам Белфорта, он ничего не знал о махинациях компании и никогда бы не согласился на продажу прав на свои мемуары, если бы знал об источнике финансирования фильма.

«Иск Джордана Белфорта — это отчаянная и в высшей степени ироничная попытка выйти из соглашения, которое впервые в его жизни сделало его богатым и знаменитым законным способом», — заявил юрист, представляющий интересы студии.

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В июле 2019 года прокуратура Малайзии предъявила обвинения продюсеру фильма «Волк с Уолл-стрит» Ризе Азизу в отмывании $248 млн, выведенных из госфонда 1MDB.

По версии следствия, Азиз перевел деньги со счета в Швейцарии на банковский счет своей продюсерской компании Red Granite Pictures.

Азиз — пасынок бывшего главы правительства Малайзии Наджиба Разака. Разак, а также мать продюсера, тоже проходят по делу о выводе денег из 1MDB. Общая сумма выведенных из фонда средств оценивается в $4,5 млрд. Разак основал фонд в 2009 году. Министерство юстиции США считает, что Red Granite потратила деньги из фонда на производство не только «Волка с Уолл-стрит», но и продолжения «Тупого и еще тупее» и комедии «Здравствуй, папа, Новый год!». Весной 2018 года компания согласилась выплатить властям США $60 млн, чтобы урегулировать иск.
Фильм «Волк с Уолл Стрит» — экранизация книги Белфорта, в которой рассказывается об основанной им компании Stratton Oakmont. Последняя занималась махинациями на фондовом рынке.

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